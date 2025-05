Sascha Samardzic, der Trainer des SV Weil II, möchte den Verfolger Efringen-Kirchen auf Distanz halten. – Foto: Verein

Sascha Samardzic: „Uns erwartet ein absolutes Topspiel“ Der SV Weil II, Tabellenführer der Kreisliga A West, empfängt Efringen-Kirchen +++ Der Trainer des Spitzenreiters tippt die Resultate des 26. Spieltags Verlinkte Inhalte Kreisliga A West Weil II Sascha Samardzic

Es ist das Topspiel der Kreisliga A, Staffel West, am Wochenende: Spitzenreiter SV Weil II empfängt am Samstagabend den drittplatzierten TuS Efringen-Kirchen, der in der Rückrundentabelle sogar den ersten Platz belegt. Sascha Samardzic, der Trainer des Weiler Landesliga-Unterbaus, freut sich auf das Duell und erläutert seine Sicht auf die Begegnungen des 26. Spieltags.

fupa: Hallo, Herr Samardzic. Am Samstag geht es gegen den TuS Efringen-Kirchen, die Nummer eins der Rückrundentabelle. Seit dem Winter hat der Gegner kein Ligaspiel mehr verloren. Wie sieht Ihre Einschätzung aus? Sascha Samardzic: So wie es die Tabellensituation aussagt: Uns erwartet ein absolutes Topspiel. Ich hatte mich in der Vorrunde ohnehin gewundert, dass Efringen-Kirchen hinten stand. Inzwischen zeigt die Formkurve aber nach oben, die Ergebnisse zeigen es immer wieder. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir werden uns warm anziehen und fokussieren müssen, dann gibt es ein tolles Spiel.

fupa: Wie erinnern Sie sich an das torreiche Hinspiel, das Weil II mit 5:3 gewonnen hat? Samardzic: Wir sind immer wieder in Front gegangen, und Efringen-Kirchen hat immer wieder ausgeglichen. Erst in der zweiten Halbzeit hat uns Meik Rusch mit dem 4:3 erlöst, dann haben wir gleich das 5:3 erzielt. Es zeugt von Charakterstärke, dass Efringen-Kirchen stets ausgeglichen hat. Darauf müssen wir auch am Samstag vorbereitet sein. Vor allem müssen wir Stefan Hilpuesch im Zaum halten – gefühlt trifft der ja momentan alles.