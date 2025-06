Sascha Rueb wird neuer Trainer des SV Schwörstadt

Wie der SV Schwörstadt mitteilt, freut sich der Verein, die Verpflichtung von Sascha Rueb als neuen Cheftrainer bekannt zu geben. "Trotz seines jungen Alters kann Sascha auf eine lange Karriere in höheren Spielklassen zurückblicken, unter anderem als Spieler für den SV 08 Laufenburg, den SV Herten und den FSV Rheinfelden." Beim SVS tritt der 38-Jährige die Nachfolge von Antonio Vella an, der den Verein nach zwei Jahren verlässt.

Seine ersten Erfahrungen an der Seitenlinie sammelte der Rueb bei der Reserve des FSV Rheinfelden. Nach einem kurzen Abstecher beim SC Minseln "freuen wir uns, dass wir Sascha nun für den SVS gewinnen konnten. Ab sofort wird er an der Rheinbadstraße sein Wissen und seine Erfahrung an die Spieler weitergeben", teilte der SVS weiter mit.