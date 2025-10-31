Der neue Hertener Trainer Sascha Rueb (Mitte) mit Michael Quaß (links) und Julian Jäger aus der sportlichen Leitung des SVH. | Foto: Verein

Sascha Rueb wird neuer Cheftrainer des SV Herten

Der SV Herten hat denTrainerposten seiner ersten Mannschaft neu besetzt. Wie der Verein mitteilte, freue man sich, "mit Sascha Rueb einen erfahrenen und engagierten Trainer für die Bezirksliga-Mannschaft gewonnen zu haben". Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Dominik Uhrig an, von dem sich die Hertener nach dem vierten Spieltag getrennt hatten, nachdem der Bezirksligist mit vier Niederlagen in die Saison gestartet war. Die sportliche Leitung sei sich "nach intensiven Gesprächen und einer sorgfältigen Auswahl sicher, mit Rueb den richtigen Mann an der Seitenlinie zu haben", so der Verein. "Wir sind überzeugt, dass Sascha unsere Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickeln wird. Seine Art, Fußball zu denken und mit Menschen umzugehen, passt perfekt zu unserer Philosophie", heißt es aus der sportlichen Leitung des SV Herten.

Rueb bringe "viel Erfahrung aus dem regionalen Fußball mit und steht für Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist - Werte, die auch beim SV Herten großgeschrieben werden", so der Verein weiter. Der langjährige Landesliga-Kicker ist an der Steinenstraße kein Unbekannter, schließlich war er von Juli 2010 bis Dezember 2013 für die Hertener aktiv, unter anderem in der Landesliga-Saison 2011/12. Zu seinen weiteren Aktivstationen zählen der SC 03 Rheinfelden, SV 08 Laufenburg, FV Lörrach und FSV Rheinfelden. Mit den Rheinfeldern stieg Rueb 2014 in die Landesliga auf und war Stammkraft beim FSV, ehe er sich 2020 in die Reserve zurückzog und dort bis 2024 als Spielertrainer fungierte. Nach einer Saison beim B-Kreisligisten SC Minseln begann Rueb die laufenden Runde bei dessen Ligakonkurrent SV Schwörstadt. Den Verein verließ der 38-Jährige Mitte Oktober "auf eigenen Wunsch", hieß es seitens des SVS (der daraufhin Fabio Ferrari als Nachfolger verpflichtete).