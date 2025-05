Sascha Pelka ist zurück aus dem Ruhestand

Der TSV Bayer Dormagen stemmte im Sommer einen Umbruch, um den Abstiegskampf in der vergangenen Jahre hinter sich zu lassen. Der wichtigste Transfer des Bezirksligisten war dabei Innenverteidiger Sascha Pelka, der trotz seiner bereits 38 Jahre der Wunschspieler von Trainer Marko Niestroj war: „Wir kennen uns seit zwanzig Jahren. Sascha ist nicht nur ein überragender Spieler, sondern auch ein hervorragender Charakter, der mit seiner großen Erfahrung jeden in der Mannschaft besser macht.“

Nach dem Bezirksliga-Abstieg mit dem VdS Nievenheim in der vergangenen Saison sollte für den Abwehrmann eigentlich Schluss sein, aber einen Wunsch wollte Pelka sich noch erfüllen: „Ich bin gekommen, um noch mal aufzusteigen. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber rechnerisch nicht unmöglich, weshalb es jetzt unser Anspruch sein muss, jede Partie zu gewinnen.“ Er fügt jedoch hinzu: „Auch wenn die Saison noch nicht vorbei ist, können wir schon stolz auf die Leistung und unsere Entwicklung sein.“

Vor 20 Jahren begann Sascha Pelka in Dormagen nach seiner Zeit in der A-Jugend-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf seine Karriere im Seniorenbereich. Sein damaliger Mannschaftskapitän war sein heutiger Coach: Marko Niestroj. Nach vier Jahren in Dormagen trennten sich die Wege der beiden. Zur Saison 2012/13 wechselte Pelka nach Nievenheim. Nur eine Saison später übernahm Marko Niestroj den VdS und stieg zusammen mit Sascha Pelka in die Oberliga auf. „Der einzige Grund, warum ich noch mal zum TSV Bayer Dormagen gekommen bin, war Marko. Er ist ein guter Freund von mir, war damals als Spieler hervorragend und ist auch als Trainer sportlich sowie menschlich einfach top“, betont Pelka.