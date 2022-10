Sascha Mölders will mit dem TSV Landsberg in die Regionalliga: „Es ist alles drin“ Spielertrainer schließt Winter-Neuzugänge nicht aus

Sascha Mölders peilt mit dem TSV Landsberg den Aufstieg in die Regionalliga an. Der Ex-Löwe steht auf Rang zwei und ist mit der Vorrunde zufrieden.

Am Tag zuvor hatte er noch bei der 1:2 Heimpleite der Landsberger gegen Ismaning 90 Minuten auf dem Rasen gestanden - die zweite Saisonniederlage. Die neuerliche Schlappe ist für den Trainer allerdings kein Grund zur Sorge: „Wir haben aus 16 Spielen erst zwei verloren und sind Tabellenzweiter, mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenersten. Es ist alles drin!“ Fünf Begegnungen hat der TSV noch zu absolvieren, ehe es nach dem 26. November in die Winterpause geht. „Wir brauchen jetzt so viele Punkte wie möglich und dann eine gute Vorbereitung. Dann greifen wir ab März wieder an“, richtet der Toptorjäger eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Landsberg - Der TSV Landsberg gilt seit Saisonbeginn als einer Favoriten auf den Aufstieg in die Regionalliga. Auch dank Sascha Mölders, der gemeinsam mit Michael Hutterer seit Saisonbeginn als Spielertrainer die Fäden zieht. Dass der gebürtige Essener vor allem fußballerisch eine echte Verstärkung auf dem Platz ist, zeigt ein Blick auf die Torjägerliste. Der Drittliga-Torschützenkönig der Saison 2020/21 war in 16 Spielen bereits 17 Mal erfolgreich - Bestwert der Bayernliga Süd. Damit erzielte Sturmtank fast die Hälfte der 35 Landsberger Treffer selbst und ist damit die personifizierte Lebensversicherung des TSV.

Sascha Mölders über mögliche Neuzugänge im Winter.

Auf die Frage, ob die Landsberger im Winter nochmal etwas am Kader verändern wollen oder mit dem aktuellen Personal zufrieden sind, reagierte Mölders mit einem Schmunzeln: „Es gibt immer ein bis zwei Positionen, wo du was machen möchtest, wenn es möglich ist. Der ein oder andere Ex-Spieler hat mich auch schon kontaktiert, also schauen wir mal, was wir da machen können.“

Der Altmeister ist viel in Fußballdeutschland herumgekommen und kennt noch viele Spieler aus seiner Profizeit. Sollte Mölders also seine Kontakte spielen lassen, dürfen sich die Landsberger eventuell bald über weitere namhafte Neuzugänge in ihren Reihen freuen. Der TSV Landsberg tut alles dafür, um im Mai den Regionalliga-Aufstieg bejubeln zu dürfen. Den nächsten Schritt Richtung Ziel kann die Mannschaft mit einem Sieg im Topspiel beim FC Ingolstadt II am Samstag gehen. (Kilian Drexl)