Sascha Mölders verrät: „Bei Landsberg-Aufstieg mache ich die A-Lizenz“ „Wampe von Giesing“ ist Spielertrainer

Seine Trainerkarriere startete der gebürtige Essener beim Kissinger SC. Nachdem er und seine Familie in die Nähe von Augsburg gezogen sind, haben er und seine Frau Yvonne dort gemeinsam eine C-Jugend übernommen.

Die Kultfigur Sascha Mölders kickt mit 37 Jahren immer noch - und zwar in der Bayernliga Süd beim TSV Landsberg. In 13 Partien erzielte er bisher 16 Tore - ein waschechter Goalgetter. Beim TSV hat Mölders noch eine weitere Position übernommen. Er ist mittlerweile Spielertrainer und arbeitet in Oberhaching an seiner B+-Lizenz.

„Es ist in der Tat so, dass ich vor ein paar Jahren schon gemerkt habe, dass mir das Spaß macht. Die Bayernliga Süd ist ja eine relativ hohe Liga. Wir trainieren ja zu dritt - unser Co-Trainer Martin steht an der Linie und Mike Hutterer und ich spielen. Da passt auch kein Blatt dazwischen, wir machen das wirklich gut. Wir sprechen alle drei eine Sprache“, sagte der 37-Jährige im Blickpunkt Sport.

Aufhören mit dem Fußballspielen will Mölders aber erstmal nicht: „Solange die Beine noch halten, will ich auf natürlich noch kicken. Das ist klar, ohne Fußball geht es nicht. Aber es macht natürlich Spaß, auch mal die andere Seite zu sehen.“

Sollte Landsberg aufsteigen, braucht Mölders eine höhere Trainerlizenz. „Dann will oder muss oder werde ich mich für die A-Lizenz bewerben. Der nächste Step mit Landsberg soll die Regionalliga sein“, gibt der ehemalige Profi des FC Augsburg an. Der TSV Landsberg ist mit einem Punkt Vorsprung auf Schalding-Heining Tabellenführer in der Bayernliga Süd. Doch Mölders weiß, wie schnelllebig das Geschäft ist: „Die Saison ist noch lange aber wir werden unser Bestes geben.“ (Magdalena Schwaiger)