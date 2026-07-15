Sascha Mölders coacht illustre Schwaben-Auswahl

Sascha Mölders ist zurück auf der bayerischen Fußballbühne. Der 41-Jährige, der immer mal wieder noch die Schuhe für den SV Mering II schnürt, hat eine besondere Aufgabe in diesen Tagen. Der ehemalige Kultstürmer bereitet derzeit eine Schwaben-Auswahl auf ihren großen Auftritt vor.
Am kommenden Samstag, den 18. Juli nämlich wird die Auswahl bestehend aus Spielern von der Regionalliga bis zur Landesliga der erste Testspielgegner der Bundesligaprofis des FC Augsburg in dieser Sommervorbereitung sein. Gespielt wird im Rosenaustadion. Es dürften sicher einige Zuschauer in die altehrwürdige Spielstätte pilgern. Der FCA teilt mir, dass auch Kurzentschlossene jederzeit willkommen sind, am Spieltag wird deshalb auch eine Tageskasse geöffnet sein. Am gestrigen Dienstagabend traf sich die Auswahl an der Paul-Renz-Akademie, am Trainingsgelände des FC Augsburg. Nach einem gemeinsamen Fotoshooting bat Sascha Mölders zusammen mit seinem Co-Trainer Zdenko Miletić zur gemeinsamen Einheit.
Der Auswahl-Kader wurde vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) nominiert. Fünf Spieler schafften zudem über ein Online-Voting der "Augsburger Allgemeinen" den Sprung in den erlauchten Kreis.
Felix Unger (FC Memmingen), Maximilian Engl (FC Pipinsried), Lucas Wentzel (FV Illertissen), Simon Möst (FC Memmingen), Daniel Biermann (Türkspor Augsburg), Tim Buchmann (TSV Kottern), Leonard Kasper (FV Illertissen), Jannik Schuster (TSV Rain/Lech), Raphael Marksteiner (SV Cosmos Aystetten), Hüseyin Tomakin (TSV Bobingen), Finn Schmutterer (TSV Bobingen), Daniel Leugner (ehemals TSV Landsberg/FCA-Jugend), Matthias Jocham (TSV Kottern), Maximilian Merkel (FV Illertissen), Michael Knötzinger (TSV Rain/Lech), Sebastian Kempf (SV Cosmos Aystetten), Tobias Ullmann (FC Pipinsried), Lukas Müller (TSV Rain/Lech), Paul Simler (TSV Bobingen), Noah Hill (FC Memmingen), Dennis Lechner (TSV Rain/Lech)