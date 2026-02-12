Sascha Meeth wird wieder Trainer

Applaus, Applaus - unter Sascha Meeth erlebte der TSV Schott Mainz den Aufstieg auf das Top-Level im Amateurfußball, gekrönt vom erstmaligen Verbandspokalsieg. – Foto: Oliver Zimmermann

Mit einer Doppelspitze auf dem Trainerposten geht Regionalligist TSV Schott Mainz in die neue Saison. Der Sportliche Leiter Sascha Meeth, der als Trainer die ersten beiden Oberliga-Meisterschaften und den bislang einzigen Regionalliga-Verbleib des TSV erreicht hatte, wird wieder an der Seitenlinie stehen – neben dem aktuellen Cotrainer Thomas Schwarz als Chefcoach-Duo.

„Wir wollen das Thema Trainerteam anders denken, nicht klassisch, sondern ganz bewusst als Team“, sagt Meeth. „Die beiden Schlagworte Kontinuität und Teamwork stehen bei uns ganz oben“, sagt Geschäftsführer Till Pleuger, „wir haben uns bewusst für eine interne Lösung entschieden. Sascha hat maßgeblich unsere positive Entwicklung mitgeprägt, steht für Führungsstärke, Integration und die Werte unseres Vereins.“

Thomas Schwarz (links) ist aktuell Teil des Trainerteams - und wird zum Punktspielauftakt direkt seine neue Cheftrainer-Rolle ausprobieren, weil Samuel Horozovic dann gelbgesperrt ist. – Foto: Claus G. Stoll

Berufliche und private Verpflichtungen hatten Meeth in den letzten Jahren daran gehindert, dem eigentlich geliebten Trainer-Job nachzugehen. Sie hätten ihn auch weiterhin gehindert. In einer Vielzahl Gespräche in der Führungsebene, mit Spielern und Staff loteten Meeth und Pleuger aus, ob eine solche Konstellation funktionieren könnte. Die Rückmeldung war offenbar äußerst positiv. Regelmäßig werden die beiden Co-Chefs Trainingseinheiten alleinverantwortlich leiten. Meeth und Schwarz werden es auch nicht schaffen, bei jedem Spiel zu sein. Job-Sharing macht es möglich, dass sie trotzdem beide als Cheftrainer agieren.

Schwarz wurde im Herbst 2024, als Nachfolger von Marco Streker, Teil des Trainerteams und hat die Verantwortlichen mit seiner Teamfähigkeit sowie seiner, so Meeth, „sensationellen Ansprache und seinen Qualitäten in der Menschenführung“ überzeugt. „Er hat eine Ausstrahlung auf die Mannschaft, hat sich als Cotrainer aber nie in den Vordergrund gedrängt“, betont Pleuger. Der 36-Jährige arbeitet als Polizist, Meeth ist als Lehrer und Teil der Schulleitung einer Realschule Plus tätig. Da erscheint eine Doppelspitze schon aus zeitlichen Gründen als adäquate Lösung für den intensiven Arbeitsalltag beim TSV mit in der Regel vier Trainingseinheiten pro Woche.

"Ideale Lösung für die Entwicklung der Spieler"

Meeth, als meinungs- und auch mal lautstark bekannt, ist überzeugt, dass diese Balance gelingt. Pleuger spricht von einer „idealen Lösung für die Entwicklung der Spieler“. Der Verein will sich treu bleiben und weiter versuchen, innerhalb seines Budgets die besten Spieler Rheinhessens – und der unmittelbar benachbarten Randgebiete – zu versammeln. Den Verantwortlichen ist es wichtig, die Schott-DNA als bodenständiger Entwicklungsverein beständig weiter zu stärken. An den Zielen, auf dieser Basis so ambitioniert und erfolgreich wie möglich arbeiten zu wollen, ändert sich nichts. Und an dem immensen Aufwand, der betrieben wird, um dieses Level zumindest zu halten, auch nicht.

Zur Philosophie passt auch, dass das Team ums Team im größten Teil zusammenbleibt. Teammanager Klaus Bauer, Athletiktrainer Radoslav Radev, das Betreuer-Trio Dieter Senftleben, Benno Graci und Robert Watters, Physio-Chef Jürgen Griesinger und alle Mannschaftsärzte haben schon für die neue Saison zugesagt. Auf eigenen Wunsch zeitlich kürzer treten wird Cotrainer Nenad Simic, der eine andere Funktion im Verein übernehmen wird.

Neuer Cotrainer wird noch gesucht

Noch gesucht wird ein neuer Cotrainer, Wunsch-Profil jung und entwicklungsfähig. Die Gespräche sind auf der Zielgeraden. In die Sportliche Leitung, in der Meeth weiterhin das gewichtigste Wort sprechen dürfte, rückt neben Jörg Wahlen der ehemalige TSV-Kapitän Marco Senftleben auf, der seit Jahren fest beim Verein angestellt ist. Seine Eltern Dieter und Petra Senftleben sind jüngst im Gesamtverein als Ehrenamtliche des Jahres ausgezeichnet worden.

An diesem Donnerstag vor dem Training wurde die Mannschaft informiert. Wobei so mancher nach seinem Perspektivgespräch gewiss schon Lunte gerochen hatte. Bis Saisonende bleibt Samuel Horozovic Cheftrainer. Die Angst, dass er zwischen seinen beiden Nachfolgern zerrieben wird, haben Meeth und Pleuger nicht. „Wir haben uns ganz klar positioniert pro Samu, und nichts anderes wird bis Saisonende geschehen. Er genießt absolut unser Vertrauen, und wir haben noch Ziele“, betont Meeth.

Mit der Klarheit in Sachen Zukunftsperspektive ist die Hoffnung auf einen Sog verknüpft, der hilft, vom letzten Platz aus noch das Wunder Klassenerhalt zu schaffen. Zudem genießt der Verbandspokal Priorität. Horozovic will sich unbedingt mit einem Titel verabschieden – und Meeth würde nur zu gern erstmals als Trainer im DFB-Pokal starten.