Sascha Lousee hat aus zwei Mannschaften ein Team geformt FuPa-Wintercheck: Der SV Bedburg-Hau und SuS Kalkar treten in der Kreisliga B als Spielgemeinschaft an.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal berichtet Sascha Lousee, wie sich aus zwei Mannschaften eine gefunden hat. In einer Spielgemeinschaft treten der SV Bedburg-Hau und SuS Kalkar gemeinsam an.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Sascha Lousee: Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Wir haben in allen Spielen unsere Chancen gehabt. Und mit etwas Glück wäre sicherlich der ein oder andere Punkt mehr, sicherlich verdient gewesen. Was ich hervorheben möchte, ist die Einstellung und der Zusammenhalt, die meine Mannschaft an den Tag legt. Wir haben uns kurz vor dem Saisonbeginn zusammen gefunden und sind ein bunt gewürfelter Haufen aus zwei Vereinen, der hervorragend miteinander auskommt. Jeder ist für den anderen da, kämpft und rennt für den Mitspieler. Vor allem wenn man weiß, dass der Jüngste 18 und der Älteste 49 Jahre alt ist und wir in keinem Spiel den gleichen Kader hatten.

Gibt es Veränderungen im Team?

Lousee: Feste Zugänge sind bisher Guiliano Sessa vom SV Siegfried Materborn II und Dennis Arntz vom SV Grieth II. Zudem wollen wir die A-Jugendlichen mehr und mehr integrieren. Wir hoffen aber noch den ein oder anderen mehr begrüßen zu dürfen. Abgänge haben wir keine.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Lousee: Hier müsste ich eigentlich alle nennen, weil sich die komplette Mannschaft super entwickelt hat. Die jungen Spieler haben hier die Möglichkeiten von älteren erfahrenen Spielern, die auch schon in höheren Ligen gespielt haben, zu lernen.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Lousee: Positiv eigentlich alle Spiele aus den bereits oben genannten Gründen. Negatives habe ich hier noch nicht erlebt.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Lousee: Da gibt es schon den ein oder anderen Wunsch bzw Hoffnung. Wünschenswert wäre es, wenn sich nicht mehr so viele Mannschaften bzw. Vereine vom Spielbetrieb abmelden müssten. Viele Mannschaften halten sich gerade so noch über Wasser. Auch wir mussten es ja schmerzhaft erfahren. Ich wusste ja von Anfang an, dass es eng werden würde, aber wir haben es mit der Spielgemeinschaft ja noch geschafft und top weiter entwickelt. Wünschen würde ich mir, dass wir noch Spieler finden die Spaß am Fußball haben, den Weg den wir eingeschlagen haben, mitgehen wollen.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Lousee: Da könnte ich über jedes Spiel oder jedes Training etwas erzählen. Wir haben immer etwas zu lachen und sind mit Spaß und Ehrgeiz dabei.