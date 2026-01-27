Sascha Hofmann übernimmt Traineramt bei der TSG Hechtsheim Ex-Coach Dragutin Latincic tritt aus privaten Gründen zurück von Thomas Mirkes · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Die TSG Hechtsheim wird seit der Winterpause von Sascha Hofmann (hier noch bei seiner letzten Trainerstation für den FC Lörzweiler im Einsatz) trainiert. – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. Zur Winterpause hat es bei der TSG Hechtsheim eine Veränderung auf der Trainerbank gegeben: Sascha Hofmann übernimmt fortan den Posten von Dragutin Latincic, der aus privaten Gründen zurückgetreten ist. Die TSG findet sich aktuell auf dem fünften Rang der B-Klasse Mainz-Bingen West wieder und kann im Kampf um den zweiten Platz noch ein ernstes Wörtchen mitreden. Mit lediglich vier Zählern Rückstand auf die dritte Mannschaft der TSG Bretzenheim sowie einem weniger ausgetragenen Spiel besteht eine realistische Chance auf die Relegation, während Primus Spvgg. Ingelheim II mit zwölf Punkten Vorsprung enteilt scheint.

„Nostalgischer Touch” und „überzeugende Jungs” führen zum Engagement Nach einer zufälligen Begegnung im Fitnessstudio und einem damit verbundenen Gespräch zwischen Hofmann und Gerhard Muy, dem 2. Vorsitzenden der Hechtsheimer, reifte die Überlegung, die erste Mannschaft zu übernehmen. Dieser Moment hatte für Hofmann einen „nostalgischen Touch”, da die Trainer-Laufbahn des mittlerweile 52-Jährigen dort begonnen hatte und voraussichtlich ebendort enden wird. „Das wäre nochmal ein geiler Abschluss”, dachte sich Hofmann und sagte – vor allem auch wegen der „überzeugenden Jungs” - prompt zu. Arbeitskollege Sven Lüdemann konnte er von einem Engagement als Co-Trainer überzeugen.

Richtungsweisende Partien zum Auftakt Trotz aussichtsreicher Position möchte das neue Trainerteam zunächst „von Spiel zu Spiel” und „Training zu Training” den jungen Kader weiter aufbauen. „Wo die Reise hingeht, werden wir schnell erkennen”, verweist der neue Coach auf das harte Auftaktprogramm mit zwei Auswärtsspielen bei Tabellenführer Spvgg. Ingelheim II sowie der formstarken Finther Zweiten, gefolgt von einem Heimspiel gegen die Spvgg. Dietersheim, die als aktuell bester Aufsteiger nur einen Zähler weniger als die TSG hat.