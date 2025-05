Sascha Goebel übernimmt zur neuen Saison beim FC Mengen

Der FC Mengen hat die Weichen für die kommende Spielzeit in der Landesliga Staffel 4 gestellt und mit Sascha Goebel einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 40-Jährige wird das Amt zur Saison 2025/2026 übernehmen. Zuletzt war Goebel in der Saison 2019/2020 als Trainer beim FV Neufra tätig. Zuvor sammelte er Erfahrung als Spielertrainer beim FC Laiz sowie bei den Sportfreunden Bitz (Bezirksliga Zollern).

Goebel bringt eine vielseitige Vita mit: Als Spieler war er unter anderem für den SC Pfullendorf in der Oberliga im Einsatz. In der Bayernliga trug er die Trikots des Würzburger FV, der SpVgg Bayreuth und der Würzburger Kickers. Zudem spielte er für den VfB Friedrichshafen und die TSG Balingen. Ein besonderer Moment seiner aktiven Laufbahn bleibt unvergessen: Am 8. September 2006 erzielte Goebel für den Würzburger FV ein spektakuläres Tor aus rund 50 Metern Entfernung, das später in der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats“ gewählt wurde.

Der FC Mengen steht aktuell mit 21 Punkten auf Rang acht der Abstiegsrunde in der Landesliga Staffel 4. Zuletzt unterlag der FCM am 17. Spieltag mit 2:4 beim SC Türkgücü Ulm. Der Klassenerhalt ist rechnerisch möglich, jedoch kein Selbstläufer. Am kommenden Samstag empfängt Mengen den Tabellennachbarn FV Ravensburg II – ein direktes Duell im Kampf um den Ligaverbleib.