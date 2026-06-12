Sascha Foschi neuer Trainer bei der 1. Mannschaft

– Foto: Timo Babic/Verein

Der 1. FC Rechberghausen freut sich mit Sascha „Gonzo“ Foschi seinen neuen Cheftrainer für die kommende Saison präsentieren zu dürfen.Foschi bringt langjährige Erfahrung aus dem aktiven Fußball mit und steht für Leidenschaft, Ehrgeiz sowie eine klare Spielphilosophie.

Als ehemaliger Landes- und Bezirksligaspieler sowie erfolgreicher Torjäger kennt er die Anforderungen auf und neben dem Platz aus erster Hand und möchte seine Erfahrungen nun an die Mannschaft weitergeben.

Aktuell ist er noch als spielender Co-Trainer beim TSV Schlierbach aktiv und kämpft mit seinem Team in der Aufstiegsrelegation um den Sprung in die Kreisliga A2. Parallel dazu absolviert er derzeit die Trainer-B-Lizenz und arbeitet konsequent an seiner fachlichen Weiterentwicklung.

Der 39-Jährige zeichnet sich besonders durch seine hohe Einsatzbereitschaft, seine offene und kommunikative Art sowie seine Nähe zur Mannschaft aus. Sein Ziel ist es, das Team sportlich weiterzuentwickeln, den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter zu stärken und gemeinsam attraktiven sowie erfolgreichen Fußball zu spielen.

„Ich freue mich sehr die Cheftrainerstelle beim 1. FC Rechberghausen anzutreten. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft geschlossen auftreten, konzentriert arbeiten und uns stetig verbessern. Gleichzeitig möchte ich jeden einzelnen Spieler weiterentwickeln und gemeinsam mit dem Team attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Gemeinsam wollen wir unsere Ziele erreichen.“

Mit Foschi gewinnt der FCR einen engagierten und ambitionierten Cheftrainer, der seine langjährige Erfahrung, seine klare Spielphilosophie und seine große Leidenschaft für den Fußball in seine neue Aufgabe einbringen wird. Der 1. FC Rechberghausen heißt „Gonzo“, wie ihn jeder nennt, herzlich Willkommen und wünscht ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg, eine glückliche Hand und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Mannschaft.

Willkommen beim FCR, Gonzo!