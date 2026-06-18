Sascha Duffner will als Vorstand nicht ab- und als Trainer aufsteigen

Wie zufrieden wird Sascha Duffner nach dem Relegationsmarathon in die Zukunft blicken können? | Foto: Verein

Die Spfortfreunde Schönenbach spielen gegen den FC Pfohren in der Relegation gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga-A. Vorsitzender Sascha Duffner ist gleich doppelt im Relegationsstress.

Die meisten Fußballer genießen gerade die Sommerpause, ebenso die Trainer. Auch die Funktionäre fahren in diesen Wochen ihr Programm herunter. Endlich Zeit, um Kräfte zu sammeln. Für alle jene Vereine, die in der Relegation um Aufstieg oder gegen den Abstieg antreten, gilt das in diesen Tagen nicht. Und für Sascha Duffner schon gar nicht. Er ist gleich doppelt gefordert.

Duffner ist Vorsitzender der Spfr. Schönenbach. Der Verein hat sich am letzten Spieltag gerade noch auf den vorletzten Platz in der Kreisliga A, Staffel eins, gehievt und der SG Marbach/Rietheim II die Rote Laterne in die Hand gedrückt. Nun muss er in zwei Partien gegen den FC Pfohren antreten, dem dieses Kunststück in der Kreisliga A, Staffel eins, glückte. Die Pfohrener verdrängten nach einer imposanten Aufholjagd den SV Eisenbach vom Relegationsplatz. Das erste Duell findet am Sonntag, 16 Uhr, in Pfohren statt.