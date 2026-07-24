Sascha Deines: "Endrit Gashi ist immer wieder eine Attraktion"

Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten III steigen in die Kreisliga B auf. Kapitän Sascha Deines spricht im Aufsteigerporträt über die Erfahrung im Team und spendable Gegner.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der TuS Lörrach-Stetten III − Aufsteiger in die Kreisliga B. Mit der SG Grenzach-Wyhlen II lieferten sich die TuS-Fußballer ein enges Meisterrennen in der Kreisliga C, Staffel III. Trotz der Top-Bilanz von 17 Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen hatten die Stettener mit drei Punkten Rückstand das Nachsehen. Die SG kann wegen ihrer „Ersten“ indes nicht in die B-Klasse aufsteigen – der TuS dafür schon. Kapitän Sascha Deines blickt zurück.
Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen? Ein Wort: Zweiklassengesellschaft. Zum einen auf unser Spiel und die Tabelle bezogen: „Vorne hui, hinten ein bisl pfui.“ Zum anderen auf die Spieler: alte, erfahrene Leistungsträger und junge, nicht immer motivierte oder fitte Ergänzungsspieler.
Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor? Die älteren, erfahrenen Stammspieler, die trotz Schmerzen (Wehwehchen im Alter) immer den Unterschied sowohl in den Spielen, als auch im Training gemacht haben. Spielerisch wie kämpferisch.
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