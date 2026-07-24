Sascha Deines: "Endrit Gashi ist immer wieder eine Attraktion"

Einer der drei Musketiere: Sascha Deines | Foto: Privat

Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten III steigen in die Kreisliga B auf. Kapitän Sascha Deines spricht im Aufsteigerporträt über die Erfahrung im Team und spendable Gegner.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der TuS Lörrach-Stetten III − Aufsteiger in die Kreisliga B. Mit der SG Grenzach-Wyhlen II lieferten sich die TuS-Fußballer ein enges Meisterrennen in der Kreisliga C, Staffel III. Trotz der Top-Bilanz von 17 Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen hatten die Stettener mit drei Punkten Rückstand das Nachsehen. Die SG kann wegen ihrer „Ersten“ indes nicht in die B-Klasse aufsteigen – der TuS dafür schon. Kapitän Sascha Deines blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen? Ein Wort: Zweiklassengesellschaft. Zum einen auf unser Spiel und die Tabelle bezogen: „Vorne hui, hinten ein bisl pfui.“ Zum anderen auf die Spieler: alte, erfahrene Leistungsträger und junge, nicht immer motivierte oder fitte Ergänzungsspieler.