Sascha Atalay tritt als Albania-Trainer zurück

Sascha Atalay ist nicht mehr Trainer bei Albania Wiesbaden. – Foto: Willi Roth - Archiv

Wiesbaden. Die Wiesbadener A-Liga hat bereits nach fünf Spieltagen ihren ersten Trainerwechsel. So haben sich der FC Albania und Sascha Atalay einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt - das teilte der Verein am Dienstag auf seinen sozialen Kanälen mit.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Sascha hat von sich aus das Gespräch gesucht und in den Raum geworfen, einen neuen Impuls zu setzen. Er hatte nicht mehr das Gefühl, nach den fünf Niederlagen die Stimmung wenden zu können. Wir sind Sascha sehr dankbar für seine Offenheit und seine Arbeit bei uns. Als Aufstiegstrainer hat er bei uns Großes geleistet“, lobte der Vorsitzende Nasurulla Axhija. Bester Beweis der Trennung im Guten: Atalay bleibt dem FC Albania erhalten.