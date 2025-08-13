Sascha Amstätter: SV Dersim als neue Herausforderung

Rüsselsheim. Für Aufsehen sorgte Gruppenligist Dersim Rüsselsheim mit dem ersten Trainerwechsel der laufenden Saison. Nach dem ersten Spiel wurde Trainer Dogan Erdogan durch Ex-Profi Sascha Amstätter ersetzt (wir berichteten). Strukturelle Gründe im Verein nannte der Sportliche Leiter Rachid Dadda als Grund für die Veränderung und berichtete, dass der Kontakt zu Amstätter bereits seit Monaten bestehe.

„Wir haben vor einigen Monaten schon überlegt, ob ein Wechsel sinnvoll ist. Ich hatte ein anderes Bild von unserer Spielweise, aber aufgrund der sportlichen Situation wollten wir als Verein zusammenhalten. Kontakt zu Sascha gab es schon damals, denn wir kennen uns schon lange“, erzählt Dadda. Die Vorbereitung und das erste Saisonspiel (1:1 in Alsbach) absolvierte Dersim mit Erdogan, danach entschied sich Dadda, nochmal Kontakt zu Amstätter aufzunehmen. „Ich weiß natürlich, dass dieser Wechselzeitpunkt unschön wirkt. Aber ich reagiere lieber früher als später“, erklärt der Sportliche Leiter. „Mich hat dieser Schritt im Urlaub überrascht. Für mich stellte sich nie die Frage, ob ich weitermache. Vielmehr hoffe ich, als spielender Co-Trainer viel von Sascha zu lernen“, ergänzt Antonio Pascali.

Sascha Amstätter freut sich auf die Aufgabe. Zusammen mit Dadda hofft er, Stabilität bei Dersim zu schaffen und „mit der Mannschaft am Ende im oberen Tabellendrittel zu stehen“, gibt der 47-Jährige sein Saisonziel aus. Mit Abstiegskampf, wie in der Vor-Saison, wollen die Rüsselsheimer nichts zu tun haben. Allerdings müsse der ehemalige Profi, der unter anderem für Eintracht Frankfurt, den SV Darmstadt 98 und Wehen Wiesbaden spielte, das Team erst richtig kennenlernen.

„Für uns war es ein Erfolg, dass wir am Sonntag gegen Büttelborn mit 2:0 gewonnen haben. Zwei Tage vorher hatten wir erst unsere erste gemeinsame Trainingseinheit. Jetzt freue ich mich drauf, mit der Mannschaft richtig zu arbeiten“, sagt Amstätter. Er legt viel Wert auf ehrliche Arbeit und will sein Team nicht „in Schönheit sterben sehen“. Dabei betont er, dass in seiner Philosophie das Entscheidende im und am Strafraum stattfindet. „Das Feld dazwischen ist Mittel zum Zweck. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Ich möchte, dass meine Mannschaft viel Laufbereitschaft zeigt und dominant auftritt.“ So., 17.08.2025, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00 PUSH

Fanz, Vasic und Runjaic als Einflussgeber

Im Rückblick nennt Amstätter die Trainer Reinhold Fanz (Eintracht), Djuradj Vasic (Wehen) und Kosta Runjaic (Darmstadt) als wichtigste Einflüsse in seiner Entwicklung. „Bei Fanz lernte ich viel über Ausbildung und Technik, Vasic hat uns im Kopf klargemacht, was es heißt, Fußball auf diesem Niveau zu spielen. Und Runjaic hat viel Wert auf Athletiktraining gelegt und war ein raffinierter Taktiker, der immer die ganze Mannschaft mitgenommen hat“, erinnert er sich. Gerne denkt er an seine Zeit in Darmstadt und den Aufstieg in die Dritte Liga zurück. „Wir waren eine Gruppe von Nobodys, aber alle haben an einem Strang gezogen.“

Als Trainer stieg der 47-Jährige mit dem SV Wiesbaden in die Hessenliga auf, mit dem SV Zeilsheim feierte er zwei Aufstiege. Zuletzt war er Trainer der SG Hoechst und führte die Gruppenliga souverän an, ehe der Verein aus organisatorischen Gründen zurückzog. „Mit Firat Tayboga, Eren Duban und Turgay Akbulut sind drei meiner ehemaligen Spieler bei Dersim. Sie berichteten mir nur Positives. Daher freue ich mich auf die Herausforderung“, sagt Amstätter.