Nazir Saridogan (im Bild) an der Seitenlinie beim Spiel seiner Biebricher gegen Germania Okrifel.
Nazir Saridogan (im Bild) an der Seitenlinie beim Spiel seiner Biebricher gegen Germania Okrifel. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Saridogan: "Tabellensituation interessiert mich nicht mehr"

02-Coach siegt positive Entwicklungsschritte seiner Mannschaft - losgelöst von der Tabelle +++ Pokal-Show gegen Türkischen SV soll in Marburg gekrönt werden

Wiesbaden. Nach dem deutlichen 4:0-Erfolg im Kreispokal gegen den Türkischen SV geht es für Biebrich 02 zu SF/BG Marburg (So., 14.30 Uhr). „Wenn alle da sind, haben sie eine qualitativ sehr gute Mannschaft“, kennt Trainer Nazir Saridogan den Gegner bestens.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Durch den Sieg gegen den TuS Dietkirchen stellten die 02er den Anschluss auf die Spitzenränge her, „unsere Tabellensituation interessiert mich nicht mehr“, stehe für den Coach eher die Positiv-Entwicklung im Vordergrund.

