Nazir Saridogan (im Bild) an der Seitenlinie beim Spiel seiner Biebricher gegen Germania Okrifel. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Saridogan: "Tabellensituation interessiert mich nicht mehr"
02-Coach siegt positive Entwicklungsschritte seiner Mannschaft - losgelöst von der Tabelle +++ Pokal-Show gegen Türkischen SV soll in Marburg gekrönt werden
Durch den Sieg gegen den TuS Dietkirchen stellten die 02er den Anschluss auf die Spitzenränge her, „unsere Tabellensituation interessiert mich nicht mehr“, stehe für den Coach eher die Positiv-Entwicklung im Vordergrund.