Sarco nicht im Bundesliga-Kader – Tor bei Gladbachs U23-Sieg

Alejo Sarco (mit der Nummer 28) hat für Borussias U23 getroffen. – Foto: Ralph Görtz

Alejo Sarco stand erst 47 Minuten für Borussia Mönchengladbachs Profis auf dem Platz. Den Nachweis, dass sich die Leihe von Bayer 04 Leverkusen lohnt, hat der Argentinier bislang nicht erbringen können. Am Samstag reichte es nicht einmal für Gladbachs Bundesliga-Kader im Derby beim 1. FC Köln. Offensivmann Sarco wurde verdrängt von Innenverteidiger Marvin Friedrich, der zuletzt gar keine Rolle gespielt hatte und obendrein verletzt gewesen war.

Doch ein Wochenende auf dem Sofa oder auf der Terrasse verbrachte Sarco nicht: Für Borussias U23 kam er in der Regionalliga West zum Einsatz, beim 2:0 gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn sorgte der 20-Jährige für die Führung in der 22. Minute. Nach einem langen Ball verschätzte sich sein Gegenspieler, Sarco lief allein aufs Tor zu. Sein Linksschuss war nicht perfekt platziert, aber zu stramm für Paderborns Keeper, um ihn abzuwehren.

Erst spät in der 88. Minute entschied der eingewechselte Jakob Zickler das Spiel, für Oliver Kirchs Mannschaft war es der erste Heimsieg des Jahres. „Gerade unsere Verteidigung war heute überragend und hat wenig zugelassen – Paderborn konnte nur über Eckbälle wirklich gefährlich werden“, sagte Kirch. Mit 44 Punkten aus 26 Spielen hat die U23 ihren Platz im oberen Tabellendrittel gefestigt. Mehrere wichtige Akteure wie Fritz Fleck oder Nico Vidic fallen derzeit aus, Verstärkung aus dem Profiteam wie nun durch Sarco ist seltener geworden.

Gladbachs U23: Weiße Weste für Marcello Trippel

Torwart Marcello Trippel, jüngst mit einem Profivertrag ausgestattet, feierte ein dankbares Regionalliga-Debüt und hielt die Null. Jan Olschowsky ist verletzt, deshalb saß Tiago Pereira Cardoso in Köln auf der Bank. Mit Trippel im Tor kassierte die U19 am Sonntag in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga eine 1:2-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern. Iaia Manco Danfa erzielte den Treffer für Borussia.

Durch den überraschenden Sieg von Hannover 96 gegen den FC Bayern ist der Vorsprung der U19 auf den ersten Platz, der nicht die Qualifikation fürs Achtelfinale bringt, auf drei Punkte geschrumpft. Auch Gladbachs U17 verlor am Wochenende, es gab eine 1:2-Niederlage beim FC Augsburg. Mit fünf Zählern ist das Polster der B-Junioren etwas größer.

Borussia U23: Trippel – Michaelis (90. Josh. Uwakhonye), Schweers, Lieder, Meiser, Walde (66. Atty) – Cirpan (79. Korb), Swider, Stange – Adozi (66. Zickler), Sarco (79. Wörsdörfer). Tore: 1:0 Sarco (22.), 2:0 Zickler (88.). Zuschauer: 317.