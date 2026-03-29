Sarau/Bosau mit souveränem Heimsieg gegen abstiegsbedrohtes SG GO

Die SG Sarau/Bosau ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich in der Verbandsliga Ost mit 2:0 (1:0) gegen Oldenburg/Göhl durchgesetzt. Vor rund 80 Zuschauern in Glasau sorgte ein Blitzstart für die frühe Weichenstellung: Bereits in der zweiten Minute brachte Steven Tag die Hausherren nach einer Flanke mit dem Kopf in Führung.
„Wir hatten von Anfang an viel Ballbesitz und konnten Oldenburg-Göhl gut unter Druck setzen“, erklärte Trainer Tony Böhme. „Die Mannschaft war über 90 Minuten hellwach, hat jeden zweiten Ball erobert und den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lassen.“
Trotz zahlreicher Chancen in der ersten Halbzeit ließ Sarau/Bosau zunächst die letzte Konsequenz vermissen. Ein verschossener Elfmeter und mehrere ausgelassene Möglichkeiten verhinderten eine frühzeitige Entscheidung. Trainer Tony Böhme reagierte in der zweiten Hälfte mit frischen Impulsen von der Bank: Yannik Clasen kam in der 69. Minute und erzielte in der 90. Minute das entscheidende 2:0.
„Wir haben zu spät zugemacht, aber am Ende war der Sieg absolut verdient“, so Böhme weiter. „Die Jungs haben alles reingeworfen und die Chancen des Gegners gut verteidigt.“
Oldenburg/Göhl zeigte Moral und kämpfte über die gesamte Spielzeit. Co-Trainer Jens Theuerkauf resümierte: „Wir hatten heute eine quasi Notelf, konnten leider nichts von der Bank nachlegen und gerieten schon beim ersten Angriff in Rückstand. Trotzdem haben wir 90 Minuten alles gegeben.“
Mit dem Sieg behauptet die SG Sarau/Bosau den vierten Tabellenplatz. Die Bilanz von zehn Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen zeigt eine insgesamt stabile Saison, auch wenn die jüngste Ausbeute von vier Punkten aus fünf Spielen noch Luft nach oben lässt. Oldenburg/Göhl, das nur einen Ergänzungsspieler mitgebracht hatte, bleibt dagegen in der Abstiegszone: Nur 16 Punkte, 62 Gegentore und elf Niederlagen spiegeln die große defensive Anfälligkeit wider.
Sarau/Bosau gewinnt verdient und zeigt sich im oberen Tabellenbereich weiter konkurrenzfähig. Ein früher Treffer und ein spätes Joker-Tor reichten aus, um die drei Punkte sicher einzufahren. Oldenburg/Göhl kämpfte tapfer, konnte jedoch die personellen Ausfälle und die frühe Gegentorlast nicht kompensieren.
Stimmen zum SpielJens Theuerkauf (Co-Trainer SG Oldenburg-Göhl)
SG Sarau/Bosau: Ehlert – Chatziou, Möhr, Müller, Hagedorn – Hartmann, Gutsch. Osdautaj, Häsler (69. Clasen) – Tag, Prieß (79. Junge).
Trainer: Tony Böhme und Mark Klukas.
SG Oldenburg/Göhl: Bennecke – Viehrig, Sarau, Brunner, Konrad Heinrich – Janner, Doormann – Kowski, Ehrich (88. Feix), Prüß – Lauenroth.
SR: Tim Schröder (SV Henstedt-Ulzburg).
Ass.: Kian Rohwerder, Leon Niemeier.
Z.: 80.
Tore: 1:0 Steven Tag (2.), 2:0 Yannik Clasen (90.).