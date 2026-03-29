 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Sarau/Bosau mit souveränem Heimsieg gegen abstiegsbedrohtes SG GO

Frühe Führung ebnet den Weg zum Heimsieg

von Liridon Imeri · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser
Marios Chatziou und die Abwehr der SG Sarau-Bosau hielt dicht.
Marios Chatziou und die Abwehr der SG Sarau-Bosau hielt dicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Die SG Sarau/Bosau ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich in der Verbandsliga Ost mit 2:0 (1:0) gegen Oldenburg/Göhl durchgesetzt. Vor rund 80 Zuschauern in Glasau sorgte ein Blitzstart für die frühe Weichenstellung: Bereits in der zweiten Minute brachte Steven Tag die Hausherren nach einer Flanke mit dem Kopf in Führung.

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
SG Sarau / Bosau
SG Sarau / BosauSG Sarau
SG Oldenburg / SV Göhl
SG Oldenburg / SV GöhlSG Oldenburg II
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Abpfiff

„Wir hatten von Anfang an viel Ballbesitz und konnten Oldenburg-Göhl gut unter Druck setzen“, erklärte Trainer Tony Böhme. „Die Mannschaft war über 90 Minuten hellwach, hat jeden zweiten Ball erobert und den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lassen.“

Mike Benecke (SG Oldenburg-Göhl) hatte viel zu tun.
Mike Benecke (SG Oldenburg-Göhl) hatte viel zu tun. – Foto: Ismail Yesilyurt

Geduld zahlt sich spät aus

Trotz zahlreicher Chancen in der ersten Halbzeit ließ Sarau/Bosau zunächst die letzte Konsequenz vermissen. Ein verschossener Elfmeter und mehrere ausgelassene Möglichkeiten verhinderten eine frühzeitige Entscheidung. Trainer Tony Böhme reagierte in der zweiten Hälfte mit frischen Impulsen von der Bank: Yannik Clasen kam in der 69. Minute und erzielte in der 90. Minute das entscheidende 2:0.

„Wir haben zu spät zugemacht, aber am Ende war der Sieg absolut verdient“, so Böhme weiter. „Die Jungs haben alles reingeworfen und die Chancen des Gegners gut verteidigt.“

Unterschiedliche Ausgangslagen

Oldenburg/Göhl zeigte Moral und kämpfte über die gesamte Spielzeit. Co-Trainer Jens Theuerkauf resümierte: „Wir hatten heute eine quasi Notelf, konnten leider nichts von der Bank nachlegen und gerieten schon beim ersten Angriff in Rückstand. Trotzdem haben wir 90 Minuten alles gegeben.“

Yannik Clasen (mitte, SG Sarau-Bosau) stellte den Endstand her.
Yannik Clasen (mitte, SG Sarau-Bosau) stellte den Endstand her. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit dem Sieg behauptet die SG Sarau/Bosau den vierten Tabellenplatz. Die Bilanz von zehn Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen zeigt eine insgesamt stabile Saison, auch wenn die jüngste Ausbeute von vier Punkten aus fünf Spielen noch Luft nach oben lässt. Oldenburg/Göhl, das nur einen Ergänzungsspieler mitgebracht hatte, bleibt dagegen in der Abstiegszone: Nur 16 Punkte, 62 Gegentore und elf Niederlagen spiegeln die große defensive Anfälligkeit wider.

Fazit

Sarau/Bosau gewinnt verdient und zeigt sich im oberen Tabellenbereich weiter konkurrenzfähig. Ein früher Treffer und ein spätes Joker-Tor reichten aus, um die drei Punkte sicher einzufahren. Oldenburg/Göhl kämpfte tapfer, konnte jedoch die personellen Ausfälle und die frühe Gegentorlast nicht kompensieren.

Stimmen zum Spiel

Jens Theuerkauf (Co-Trainer SG Oldenburg-Göhl)
 Tony Böhme (Trainer SG Sarau-Bosau)

SG Sarau/Bosau: Ehlert – Chatziou, Möhr, Müller, Hagedorn – Hartmann, Gutsch. Osdautaj, Häsler (69. Clasen) – Tag, Prieß (79. Junge).
Trainer: Tony Böhme und Mark Klukas.
SG Oldenburg/Göhl: Bennecke – Viehrig, Sarau, Brunner, Konrad Heinrich – Janner, Doormann – Kowski, Ehrich (88. Feix), Prüß – Lauenroth.
SR: Tim Schröder (SV Henstedt-Ulzburg).
Ass.: Kian Rohwerder, Leon Niemeier.
Z.: 80.
Tore: 1:0 Steven Tag (2.), 2:0 Yannik Clasen (90.).