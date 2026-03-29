Sarau/Bosau mit souveränem Heimsieg gegen abstiegsbedrohtes SG GO

Marios Chatziou und die Abwehr der SG Sarau-Bosau hielt dicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SG Sarau/Bosau ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich in der Verbandsliga Ost mit 2:0 (1:0) gegen Oldenburg/Göhl durchgesetzt. Vor rund 80 Zuschauern in Glasau sorgte ein Blitzstart für die frühe Weichenstellung: Bereits in der zweiten Minute brachte Steven Tag die Hausherren nach einer Flanke mit dem Kopf in Führung.

„Wir hatten von Anfang an viel Ballbesitz und konnten Oldenburg-Göhl gut unter Druck setzen“, erklärte Trainer Tony Böhme. „Die Mannschaft war über 90 Minuten hellwach, hat jeden zweiten Ball erobert und den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lassen.“

Mike Benecke (SG Oldenburg-Göhl) hatte viel zu tun. – Foto: Ismail Yesilyurt

Geduld zahlt sich spät aus Trotz zahlreicher Chancen in der ersten Halbzeit ließ Sarau/Bosau zunächst die letzte Konsequenz vermissen. Ein verschossener Elfmeter und mehrere ausgelassene Möglichkeiten verhinderten eine frühzeitige Entscheidung. Trainer Tony Böhme reagierte in der zweiten Hälfte mit frischen Impulsen von der Bank: Yannik Clasen kam in der 69. Minute und erzielte in der 90. Minute das entscheidende 2:0.

„Wir haben zu spät zugemacht, aber am Ende war der Sieg absolut verdient“, so Böhme weiter. „Die Jungs haben alles reingeworfen und die Chancen des Gegners gut verteidigt.“ Unterschiedliche Ausgangslagen Oldenburg/Göhl zeigte Moral und kämpfte über die gesamte Spielzeit. Co-Trainer Jens Theuerkauf resümierte: „Wir hatten heute eine quasi Notelf, konnten leider nichts von der Bank nachlegen und gerieten schon beim ersten Angriff in Rückstand. Trotzdem haben wir 90 Minuten alles gegeben.“

Yannik Clasen (mitte, SG Sarau-Bosau) stellte den Endstand her. – Foto: Ismail Yesilyurt