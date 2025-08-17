Sarajevo und Buschhausen mit Kantersiegen zum Ligaauftakt

Die Offensive des 1. FC Hirschkamp zündete immerhin auch zum Auftakt auf dem nächsthöheren Niveau. Gegen Mitaufsteiger FC Welheim reicht es für ein sicheres 3:0. Für die Tabellenführung reicht es damit jedoch nicht. Unter anderem bezwang der SC Buschhausen überraschend deutlich den SV Adler Osterfeld mit 6:0, der SV Sarajevo feierte sogar einen 9:2-Sieg gegen den BV Osterfeld.

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Die erste Aufgabe nach dem Bezirksliga-Abstieg ist geglückt. Zwar ging es erst in Halbzeit zwei mit dem Torfestival los, doch besonders der FC Sterkrade lief auf Hochtouren. David Fojcik (52., 80., 83.) erzielte drei der fünf Treffer für die Gastgeber, die nach dem zwischenzeitliche Ausgleich noch zittern mussten.

Mit Anbruch der Schlussphase standen beide Seiten pari, ehe Sven Bugla für die Hausherren aufdrehte. Der 30-Tore-Mann der B-Liga-Vorsaison steuerte zwei Treffer zum 4:2-Endstand für die Hausherren bei.

Schon in der Vorsaison haperte es immer wieder mit dem Defensivverhalten von Osterfeld. Ein Umstand, der sich zu wiederholten scheint. Der SV Sarajevo nutzte die Lücken der Hausherren gnadenlos und setzt sich zum Saisonbeginn auf den Spitzenplatz.

Auf die Torgaranten Emrullah Bayhoca und Ahmet Büyüköztürk war mit jeweils einem Treffer Verlass. Und auch Zugang Okan Al zeigte sich direkt ohne Anlaufschwierigkeiten. Schlussendlich setzte sich der 1. FCH im Aufsteigerduell souverän durch.

Dogukan Kara (15., 39.) und Carsten Weißert (18., 57.) erzielten jeweils einen Doppelpack. Am Ende hatte jedoch der TSV Safakspor dennoch den längeren Atem und fährt somit die ersten drei Punkte der neuen Saison.

Auf dem Papier war es eigentlich ein Top-Duell zwischen dem Vorjahres-Vizemeister und dem amtierenden Fünften. Doch in der Praxis wurde es ganz anders. Nach zwei Treffern in Halbzeit eins durch Joshua Agougno (19.,31.). Nach dem Seitenwechsel schraubte der SCB das Ergebnis noch weiter hoch, Agougno erzielte auch seinen dritten Tagestreffer. Für Osterfeld ist es eine klare Abreibung zu Beginn.

Es sollte eine wilde Schlussphase in Buschhausen werden. Beide Seiten mussten jeweils einen Platzverweis schlucken. Für die Gastgeber ging Sascha Hufmann nach einer Notbremse vom Platz (81.), während auf der anderen Seite Dominik Müller eine Ampelkarte einstecken musste (90.) Auf den vermeintlichen Siegtreffer von Patrick Mohr (90.), antwortete infolgedessen auch kurze Momente später Devin Hoffmann.

Gegen die stark aufgestellte Zweitvertretung von Sterkrade-Nord musste Welheims Reserve den ersten Rückschlag einstecken.

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag

22.08.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II

24.08.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II

24.08.25 SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen

24.08.25 SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889

24.08.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912

24.08.25 Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp

24.08.25 FC Welheim - BV Osterfeld 1919

24.08.25 VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72

