Sarah Romert: „Jetzt kann es losgehen“ - Heimstetten hat den großen Umbruch geschafft

Um nachzuvollziehen, wie groß der Umbruch beim SV Heimstetten in der Sommerpause dann doch gewesen ist, reicht ein Blick aufs letzte Testspiel des Bayernligisten gegen den SC Imst. Denn da stehen in Sarah Romert und Lukas Riglewski nicht nur ein neuer Chefcoach und ein neuer Co-Trainer neben und auf dem Spielfeld. Sondern der Startelf des SVH beim 4:0-Sieg über den österreichischem Regionalligisten gehören auch ganze sechs Neuzugänge an.

„Hinter uns liegt ein größerer Umbruch“, bekräftigt Sarah Romert, die im Sommer Roman Langer abgelöst hat und in der neuen Spielzeit die einzige Trainerin im gehobenen bayerischen Amateurfußball sein wird. Trotz zehn Abgängen – darunter absolute Leistungsträger wie Reza Sakhi Zada (Buchbach), Jordi Woudstra (Burghausen) und Kubilay Celik (Pipinsried) – betont die 30-jährige Trainerin, dass sie mit dem aktuellen Kader „super happy“ sei.

Schließlich hat der Tabellenzehnte der Vorsaison im Sommer nicht nur zahlreiche Spieler ziehen lassen, sondern auch mehr als ein Dutzend Neuverpflichtungen an Land gezogen. In Torwart Fabian Scherger, Dominique Girtler, Benedict Fink und David Leitl ist darunter ein Quartett, das bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet wurde. Weitere Neuzugänge, die sich von Beginn an Chancen auf einen Platz in der Anfangsformation ausrechnen, sind der Ex-Karlsfelder Vitus Vochatzer, Verteidiger Rene Rüther (Zwickau), Stürmer Luka Arslan (Sonthofen) und Thomas Bauer (Murnau).

Los geht’s in der Bayernliga Süd für den SVH am Samstag gegen den TSV Nördlingen – und zwar im heimischen Sportpark, wo man vergangene Saison eine Macht war. Hoffnungsfroh stimmt die Cheftrainerin dabei eine Vorbereitung, mit der sie sich „sehr zufrieden“ zeigt. „Die Jungs haben super mitgezogen“, lobt Sarah Romert. „Wir haben in allen Bereichen die Grundlagen gelegt. Jetzt kann es losgehen.“

Auch die Ergebnisse in den Testspielen waren durchaus vorzeigbar. Lediglich gegen den Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried setzte es eine 2:3-Niederlage. Ansonsten gab es meist deutliche Siege, so wie zuletzt auch gegen Imst.

In dieser Partie habe ihre Elf „eine sehr gute Intensität auf den Platz gebracht“, berichtet die Trainerin. Schon nach fünf Minuten brachte Co-Spielertrainer Riglewski den SVH in Führung, ehe Severin Müller noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Wechsel bekamen die Zuschauer zwei weitere Tore zu sehen. Zunächst markierte Luka Arslan nach einer Stunde das 3:0, und für den Schlusspunkt sorgte dann erneut Riglewski in der 73. Minute.

„Heute hat sehr vieles schon sehr gut geklappt“, lobt Romert nach dem abschließenden Testspiel. „Für uns war es eine Art Generalprobe, und die ist auf jeden Fall gelungen.“ (ps)