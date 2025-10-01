Sarah Gleß: „Unser Ziel ist der direkte Wiederaufstieg“

Überraschung über die Auszeichnung

Für Sarah Gleß kam die Nachricht unerwartet. „Dankeschön. Nein, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt die 20-Jährige, die mit ihrer überragenden Leistung beim 6:0-Auswärtssieg bei der SG Blaufelden/Wiesenbach/Schrozbach II zum entscheidenden Faktor wurde. Fünf ihrer Tore ebneten den Weg zum Kantersieg – und nun auch zur Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche.

Fünf Treffer und mannschaftliche Geschlossenheit

Entscheidend für den klaren Erfolg war für Gleß vor allem die taktische Disziplin und das Zusammenspiel ihres Teams. „Wir haben als Mannschaft gut zusammen funktioniert und haben das Spiel immer wieder langsam von hinten aufgebaut, um die perfekte Lücke zu finden und damit eine weitere Torchance zu erreichen“, erklärt sie. Ihre fünf Tore sind Ausdruck dieser kollektiven Stärke – und ein Beweis dafür, dass sie vorne den entscheidenden Unterschied machen kann.

Die Außenbahn als Lieblingsposition

Wenn es um ihre Lieblingsrolle auf dem Feld geht, ist Gleß eindeutig. „Am liebsten spiele ich auf der Position des rechten Flügelspielers. Denn von dort kann man perfekte Flanken reinschießen oder auch selber aufs Tor abziehen“, sagt sie. Ihre Dynamik über die Seite, gepaart mit Abschlussstärke, macht sie zu einer konstanten Gefahr für gegnerische Abwehrreihen.

Ein Team, das auch Rückschläge übersteht

Besonders wichtig ist ihr die Atmosphäre innerhalb der SGM Bühlerzell/Bühlertann. „Für mich ist die SGM Bühlerzell/Bühlertann eine Traummannschaft. Wir können im Training gemeinsam Spaß haben, unterstützen uns gegenseitig und auch nach Rückschlägen wie zum Beispiel dem Abstieg halten wir immer zusammen und arbeiten gemeinsam an unserer fußballerischen Leistung, um wieder Erfolge zu erzielen“, betont Gleß. Dieses Miteinander macht den Verein für sie zu etwas Besonderem – ein Umfeld, das Motivation und Vertrauen schafft.

Der Blick zurück nach oben

Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga ist das Saisonziel klar formuliert. „Nachdem wir dieses Jahr leider von der Bezirksliga abgestiegen sind, ist unser Ziel definitiv den ersten Tabellenplatz zu belegen und somit wieder in die Bezirksliga aufzusteigen“, erklärt die 20-Jährige. Der zweite Tabellenplatz derzeit in der Frauen-Kreisliga A Rems/Murr/Hall zeigt, dass der direkte Wiederaufstieg ein realistisches Ziel ist.

Keine Vorbilder, aber klare Motivation

Eine bestimmte Lieblingsspielerin im Team oder bei den Profis benennt Gleß nicht. Für sie steht das Kollektiv im Vordergrund. Ihre Motivation zieht sie aus der Gemeinschaft, aus Erfolgen wie beim Kantersieg in Blaufelden und aus dem Willen, die eigene Mannschaft wieder in höhere Ligen zu führen.

Langfristige Perspektive: einfach spielen

Sportlich denkt Gleß trotz ihres jungen Alters in klaren Bahnen. „Noch viele weitere Jahre Fußball zu spielen“, lautet ihr Ziel. Es ist eine Haltung, die die Freude am Spiel und die Liebe zum Sport in den Mittelpunkt stellt. Erfolg und Aufstiege sollen daraus entstehen – ohne Druck, sondern aus Leidenschaft.

Ein Leben zwischen Fußballplatz und Berufsausbildung

Neben dem Fußball investiert Gleß viel Energie in ihre berufliche Zukunft. „Ich bin momentan im zweiten Lehrjahr in meiner Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten“, erzählt sie. Der Alltag zwischen Praxisarbeit und Training ist fordernd, doch gerade diese Balance prägt sie – und verleiht ihr auch auf dem Platz eine bemerkenswerte Bodenständigkeit.

Eine Spielerin, die Verantwortung übernimmt

Sarah Gleß steht für Ehrgeiz, Teamgeist und Torgefahr. Ihre fünf Treffer gegen Blaufelden sind Sinnbild für ihren unbedingten Willen, gemeinsam mit der SGM Bühlerzell/Bühlertann zurück in die Bezirksliga zu kehren. Mit 20 Jahren verbindet sie sportliche Qualität mit Bodenhaftung – eine Kombination, die sie nicht nur zur FuPa-Spielerin der Woche macht, sondern auch zu einer zentralen Figur im Aufstiegsrennen.