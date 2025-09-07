S.A.R. Gebirge – FSV Hellas Schierstein II

Im weiteren Verlauf nahm die Begegnung eine unglückliche Wendung. Nach einem groben Foulspiel eines Gebirge-Spielers musste ein Hellas-Akteur verletzt ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: Innenbandriss – eine bittere Nachricht für den Spieler und die Mannschaft.

Die Partie begann vielversprechend für den FSV Hellas II: Bereits in der 4. Minute erzielte die Mannschaft die frühe 0:1-Führung. Doch die Gastgeber glichen nur wenig später durch einen Strafstoß zum 1:1 aus.

Die Gastgeber agierten insgesamt mit hohem körperlichen Einsatz, oft an der Grenze des Erlaubten. Besonders negativ fiel die Nummer 21 von S.A.R. Gebirge auf. Ein bereits verwarnter Spieler der Heimmannschaft erhielt nach einem Nachtreten gegen den am Boden liegenden Hellas-Torhüter die Gelb-Rote Karte. Der Keeper verletzte sich dabei so schwer, dass er die Partie nicht fortsetzen konnte. Da alle Wechsel bereits ausgeschöpft waren, musste ein Feldspieler das Tor übernehmen – Hellas II spielte die verbleibende Zeit somit in Unterzahl und geschwächt zu Ende.

Wir wünschen dem neu gegründeten Verein S.A.R. Gebirge dennoch sportlich alles Gute und viel Erfolg für die weitere Saison.

⸻

Trainerstimme – Daniel Zeller, FSV Hellas II

„Auch wenn wir heute nicht das volle Potenzial abrufen konnten, glaube ich weiterhin fest an meine Jungs. Die pralle Sonne und die schwierigen Bedingungen haben uns zusätzlich gefordert, doch wir haben uns nie aufgegeben.

Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität besitzen, deutlich stärker aufzutreten. Natürlich sind einige Nachbesserungen notwendig – und die werden wir angehen. Wichtig ist, dass wir fokussiert bleiben, diszipliniert auftreten und weiterhin zeigen, wofür Hellas steht.

Bis zum Rückspiel haben wir Zeit, uns vorzubereiten und zu beweisen, was wirklich in uns steckt. Meine Mannschaft hat trotz der Umstände bis zum Abpfiff gekämpft, und darauf bin ich stolz. Wir sind Kämpfer – und wir werden zurückkommen, stärker als zuvor.

Eine Niederlage gehört zum Fußball dazu. Auch wenn wir das Spiel so nicht hätten verlieren dürfen, ist es kein Weltuntergang. Entscheidend ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen, unsere Disziplin schärfen und unseren Weg konsequent weitergehen.

Wir freuen uns auf jede Mannschaft, die Fair Play genauso großschreibt wie wir – denn genau dafür stehen wir.“