SAR-Cup: Top-Kulisse wird erwartet - Hankofen favorisiert

Es ist der Termin, den sich viele Fußballfans in ganz Niederbayern dick im Kalender markiert haben: Der Dreikönigstag in der Dingolfinger Höll-Ost-Halle gehört seit 18 Jahren dem SAR-Cup. Wenn am Dienstag der Ball auf dem grünen Kunstrasen zum ersten Mal rollt, verwandelt sich die Arena erneut in das Epizentrum des regionalen Budenzaubers. Zwölf hochkarätige Teams kämpfen um die begehrte Trophäe und eine Siegprämie von 1.200 Euro – vor einer Kulisse, die auch in diesem Jahr wieder die vierstellige Zuschauermarke knacken dürfte.

Turnierleiter Tom Auer blickt der Veranstaltung mit großer Erwartung entgegen: "Wir freuen uns auf ein wahres Fußballfest. Es sind wieder absolute Topteams dabei, die spannende Spiele und hochklassigen Hallenfußball versprechen.“

Kurz vor dem Turnierstart gab es jedoch eine organisatorische Hürde zu meistern: Der ASV Burglengenfeld musste aufgrund von Personalproblemen kurzfristig absagen. In einer starken Geste der sportlichen Kameradschaft sprang der SSV Eggenfelden in die Bresche. "Wir rechnen es dem SSV hoch an, dass er innerhalb von nur einer Stunde seine Zusage gegeben hat. Das ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, und dafür sagen wir herzlich Danke“, betont Auer.







In der ersten Gruppe ruhen die Augen der Lokalmatadoren auf dem FC Dingolfing. Der Gastgeber will den Heimvorteil nutzen und alles daransetzen, den Titel zu verteidigen. Doch die Konkurrenz ist gewaltig: Mit dem SV Schalding-Heining gastiert ein namhafter Bayernligist in der BMW-Stadt, der zweifellos zum Favoritenkreis gehört. Komplettiert wird die Gruppe durch den TSV Bad Abbach, der als Aufsteiger eine starke Rolle in der Landesliga Mitte spielt, sowie dem Qualifikanten Spvgg GW Deggendorf. Die "jungen Wilden“ aus Deggendorf verzückten bereits beim Vorturnier mit Mut und Spielwitz auf dem grünen Geläuf.

Gruppe B: Regionalliga-Rückkehrer und Hallenspezialisten

Die größte emotionale Geschichte der Gruppe B schreibt wohl der FC Teisbach. Mit der Rückkehr von Valentin Harlander vom Regionalligisten SpVgg Hankofen hat der Landesligist einen echten Coup in der Winterpause gelandet – sein erster Auftritt im Heimatdress wird mit Spannung erwartet. Lokalmatador Teisbach trifft auf den Vorjahresfinalisten und frischgebackenen Stadtmeister 1. FC Passau, der seinen Landesliga-Schwung in die Halle retten will, sowie auf den FC Kosova Regensburg, ein Team gespickt mit technischen versierten Kickern. Als vierter im Bunde agiert der SV Burgweinting, der als dreifacher Vorturnier-Sieger das Prädikat „Hallenspezialist“ trägt.

Gruppe C: Stars der „Icon League“ und Regionalliga-Glanz





In Gruppe C versammelt sich die Crème de la Crème. Die SpVgg Hankofen-Hailing vertritt als Regionalligist das höchste sportliche Regal Niederbayerns. Die "Dorfbuam" messen sich mit dem Bayernliga-Schwergewicht SV Fortuna Regensburg. Für ein besondere Flair sorgt der TSV Grünwald: Mit Daniel Leugner kehrt ein Spieler zurück, der die Zuschauer bereits vor zwei Jahren im Trikot des TSV Landsberg mit einer herausragenden Leistung verzauberte. An seiner Seite hätte eigentlich Marcel Kosuch, der nicht nur in der Landesliga Tore am Fließband liefert, sondern derzeit als einer der besten Akteure der von Toni Kroos gegründeten "Icon League“ für Furore sorgt, gestürmt, doch der Edeltechniker muss verletzungsbedingt passen. Der kurzfristig eingesprungene Landesligist SSV Eggenfelden komplettiert die Gruppe und wird sich nicht kampflos geschlagen geben.

Der Weg zum Titel

Das Turnier beginnt am Dienstag pünktlich um 12 Uhr. Der Modus verspricht Spannung bis zur letzten Sekunde der Vorrunde: Die jeweils zwei Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die beiden besten Dritten ziehen in das Viertelfinale ein. Gegen 19 Uhr wird schließlich das Endspiel über die Bühne gehen und entscheiden, wer den Thron des ostbayerischen Hallenfußballs besteigt.