SAR-Cup mit Hankofen, Schalding, Fortuna & Grünwalder Hallencracks Der FC Dingolfing kann am 6. Januar bei seinem Kunstrasen-Event wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld präsentieren

Organisationschef Tom Auer zeigte sich bei der Pressekonferenz am Montag begeistert von der starken Resonanz: "Wir freuen uns über ein erneut ausgesprochen attraktives Teilnehmerfeld. Viele Mannschaften aus ganz Ostbayern konnten wir wieder für unser Hallenspektaktel begeistern. Jetzt hoffen wir auf ein Fußballfest, das den Zuschauern packenden Hallensport bietet.“





Regionalligist Hankofen setzt sportliche Maßstäbe



Mit der SpVgg Hankofen-Hailing gibt sich erneut ein Verein aus der Regionalliga Bayern die Ehre. Der klassenhöchste Teilnehmer genießt beim SAR-Cup traditionell einen hohen Stellenwert. Es gilt als sicher, dass Hankofen auch dieses Mal wieder zu den ernsthaften Anwärtern auf den Turniersieg zählen wird. Auch die beiden Bayernligisten versprechen Fußball auf hohem Niveau. Der SV Schalding-Heining kehrt nach seiner Premiere im Vorjahr zurück und gilt als niederbayerischer Vorzeigeverein. Dem Ruf möchten die Passauer Vorstädter auch beim SAR-Cup gerecht werden. Mit dem SV Fortuna Regensburg ergänzt ein weiterer spielstarker Bayernligist aus dem Norden das Feld. Beide Teams gelten als klangvolle Namen und versprechen attraktive Begegnungen.





Dingolfinger Heimduo will erneut begeistern



Der FC Dingolfing geht als Gastgeber und Titelverteidiger ins Rennen. Der Triumph im Vorjahr war ein Höhepunkt der jüngsten Vereinsgeschichte, und auch diesmal möchte das Team in eigener Halle ein Wörtchen im Spitzenfeld mitreden. Die Unterstützung des Heimpublikums könnte dabei wie gewohnt zum entscheidenden Faktor werden. Neben dem FCD besitzt auch der FC Teisbach seinen Heimvorteil. Der Lokalrivale hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er die Hallenböden der Region beherrscht. Die Teisbacher treten mit einem eingespielten Team an, das beim SAR-Cup auf die Unterstützung seiner lautstarken Anhänger zählen kann.





Breite Landesligakompetenz sorgt für Spannung



Mit dem 1. FC Passau, dem TSV Bad Abbach, dem ASV Burglengenfeld und dem FC Kosova Regensburg sind gleich vier weitere Landesligisten aus der Mitte Bayerns vertreten. Alle vier bringen das Potenzial um den Titelgewinn mitzumischen, sofern sie in eine Lauf kommen.





Grünwald als heißer Titelkandidat



Der TSV Grünwald aus der Landesliga Südost zählt in diesem Jahr zu den absoluten Favoriten. Das Team verfügt mit Daniel Leugner über einen Spieler, der bereits 2024 beim damaligen Turniersieger TSV Landsberg zu den prägenden Akteuren gehörte und mit seiner Technik und Ballbeherrschung herausragte. Hinzu kommt Marcel Kosuch, einer der Top-Akteure der viel beachteten ICON League von Toni Kroos. Seine Qualität im Eins-gegen-Eins und sein Spielwitz könnten dem Turnier zusätzliche Glanzpunkte verleihen.





Vorturnier-Sieger komplettieren das starke Feld



Das Teilnehmerfeld wird – wie gewohnt – durch die beiden Gewinner der Volksbank-Cup-Vorturniere ergänzt. Jahr für Jahr qualifizieren sich hier Mannschaften, die entweder als echte Hallenexperten gelten oder eine große, lautstarke Fanbasis mitbringen. Auch in diesem Jahr ist damit zu rechnen, dass diese Teams für die eine oder andere Überraschung sorgen.





Vorstandssprecher Walter Strohmaier betonte die Bedeutung des Turniers: "Unser Organisations-Team verdient größten Respekt. Es ist beeindruckend, dass erneut ein so spannendes und ausgewogenes Teilnehmerfeld zusammengestellt wurde. Wir als FCD wollen wieder um den Titel mitreden – auch wenn die Konkurrenz enorm stark ist. Für die Fußballfreunde wird der SAR-Cup definitiv ein echtes Highlight. Wir freuen uns sehr darauf, viele begeisterte Anhänger des Amateurfußballs bei uns in Dingolfing begrüßen zu dürfen.“