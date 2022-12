SAR-Cup: Gruppen ausgelost - Mölders läuft auf Der SV Burgeweinting und der der FC Eintracht Landshut setzten sich in den beiden Qualifikationsturnieren durch

Das zwölf Mannschaften umfassende Teilnehmerfeld für den 15. SAR-Cup des FC Dingolfing steht fest. Am Donnerstag sicherte sich der bärenstarke Regensburger Kreisligist SV Burgweinting, der im Endspiel den Oberpfälzer Bezirksligisten FC Thalmassing überrachend klar mit 4.0 in Schach hielt, im ersten Qualifikationsturnier sein Ticket für das Endturnier am Dreikönigstag. Am Freitagabend setzte sich im zweiten Quali-Wettbewerb der FC Eintracht Landshut mit einem 3:2-Finalerfolg gegen den Nachbarn und Bezirksliga-Kontrahenten FC Ergolding durch. Unmittelbar nach der Siegerehrung wurden die drei Endrunden-Gruppen für das Hauptturnier ausgelost.