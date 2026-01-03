SAR-Cup: Gruppen ausgelost, Eggenfelden springt für BUL ein

Kurzfristig ergab sich eine Änderung, da der ASV Burglengenfeld personelle Probleme zu beklagen hat. "Bei unserem eigenen Turnier haben sich in der Vorwoche zwei Spieler Muskelverletzungen zugezogen, andere Akteure sind ebenfalls außer Gefecht oder im Urlaub. Am Freitag-Nachmittag hatten wir erst fünf fixe Zusagen und deshalb haben wir nach Rücksprache mit dem FC Dingolfing unsere Teilnahme leider absagen müssen. Wir bedauern das, weil wir im Vorjahr bis in Halbfinale gekommen sind und das ein extrem geiles Event ist", lässt Burglengenfelds Coach Erkan Kara wissen.







Mit dem SSV Eggenfelden ist kurzfristig ein spielstarkes Team aus der unmittelbaren Umgebung dabei, das sicherlich auch viele Zuschauer mit in die BMW-Stadt bringen wird. "Wir rechnen es dem SSV Eggenfelden hoch an, dass er einspringt und innerhalb von einer Stunde seine Teilnahme zugesagt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür sagen wir Danke", erklärt Turnierleiter Thomas Auer.







Die drei Vorrunden-Staffeln:

Gruppe A: FC Dingolfing, SV Schalding-Heining, TSV Bad Abbach, SpVgg GW Deggendorf

Gruppe B: 1. FC Passau, SV Burgweinting, FC Teisbach, FC Kosova Regensburg

Gruppe C: SV Fortuna Regensburg, SpVgg Hankofen-Hailing, TSV Grünwald, SSV Eggenfelden







Das Turnier beginnt am Dienstag um 12 Uhr. Die jeweils beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe sowie die beiden besten Dritten schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Kurz vor 19 Uhr wird das Endspiel über die Bühne gehen.





Die Turnierübersicht: