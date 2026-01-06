SAR-Cup: Dingolfing verteidigt Titel

Der FC Dingolfing stand beim SAR-Cup erneut ganz oben – Foto: Hofer

Über 1.000 Zuschauer, packende Begegnungen und ein Endspiel, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde. Der 18. SAR-Cup hielt, was er im Vorfeld versprach und Lokalmatador FC Dingolfing konnte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Der Landesligist bezwang in einem mega-spannenden Finale den stark spielenden Bayernligisten SV Schalding-Heining. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 2:2-Remis, so dass die Entscheidung vom ominösen Punkt fallen musste. Zum Matchwinner avancierte FCD-Schlussmann Sebastian Thanner, der einen Versuch der Kicker vom Reuthinger Weg entschärfte, während alle Schützen der Blau-Weißen erfolgreich waren.

Für eine große Überraschung sorgte der Regensburger Kreisligist SV Burgweinting, der im Spiel um den dritten Platz die blutjunge Truppe der SpVgg GW Deggendorf, die mit attraktivem Hallenfußball begeisterte, mit 1:0 in Schach hielt. Für die vier erstplatzierten Mannschaften gab es Geldpreise (1200 Euro, 800, 400, 100) und bei der Siegerehrung wurde zudem Mohamed Bekaj vom SV Schalding-Heining als bester Spieler ausgezeichnet, die Wahl zum besten Torhüter fiel auf Lukas Groll von der SpVgg GW Deggendorf. Den Titel des Torschützenkönig holte sich Maximilian Wilhelm vom FC Dingolfing, der das Spielgerät sechsmal in die Maschen beförderte.







Die drei herausragenden Einzelkönner: Lukas Groll (dritter von links), Mohamed Bekaj (Mitte) und Max Wilhelm (dritter von rechts) – Foto: M. Kramer