Ohne gelernten Torhüter strichen die Donaustaufer Morris Adelabu (v. l.), Yannick Grader und Marcel Onwudiwe in Dingolfing frühzeitig die Segel. – Foto: Paul Hofer

SAR-Cup: Bisweilen lustloses Donaustauf und aufmüpfiges Burgweinting Ausgerechnet der klassentiefste aller Vereine schafft es in Dingolfing als einzige oberpfälzer Mannschaft ins Viertelfinale

Es war am Dreikönigstag wieder einmal ein Fußballfest, der SAR-Hallencup in der Dreifach-Turnhalle Höll-Ost von Dingolfing. Zwölf Mannschaften bis hoch zur Bayernliga buhlten auf Kunstrasen um den Titel und zeigten sich im Nachgang reihum zufrieden mit der Organisation und dem Drumherum. Manch einer gab im „Eifer des Gefechts“ gar schon seine Zusage für die nächste Auflage. Aus sportlicher, oberpfälzer Sicht lief es eher bescheiden. So sahen die rund 900 Besucher, wie niemand niemand aus dem oberpfälzer Quartett mit den Ausgang in vorderster Front mehr etwas zu tun hatte. Lediglich – Überraschung – der SV Burgweinting aus der Kreisliga Regensburg trumpfte auf und überstand die Gruppenphase.

Überhaupt das Dabei-Sein war für Burgweinting eine Riesensache. Die Domstädter hatten sich nämlich mit einer Art Wildcard die Teilnahme bei diesem hochkarätig besetzten Bandenkick gesichert, indem sie einige Tage zuvor das Quali-Turnier für sich entschieden hatten. Trotz des Fehlens von Paschal Ekwueme machte der SVB seine Sache erneut sehr gut. Ein 2:1-Sieg über Feucht sowie ein in einem 3:3 mündenden, offenen Schlagabtausch gegen Garching katapultierte die blutjunge Truppe ins Viertelfinale. Beide Kontrahenten sind drei Ligaebenen höher angesiedelt! Da konnte auch das abschließende 1:6 gegen Dingolfing verschmerzt werden. In der Runde der letzten Acht war für Burgweinting schließlich gegen die stark aufspielende U19 von Wacker Burghausen Endstation (0:2).



Lobende Worte gab's von Burgweinting-Trainer Toni Wittmann Richtung Ausrichter, „der es Jahr für Jahr schafft, so ein tolles und hochbesetztes Turnier auszurichten“. Die eigene Teilnahme sei eine „Ehre“ gewesen: „Und ich glaube, wir können sagen, es war ein erfolgreiches Turnier – auch wenn wir an der großen Überraschung Halbfinale knapp gegen Burghausen in einem guten Spiel gescheitert sind.“





Kreisligist Burgweinting machte es den Favoriten schwer. – Foto: Werner Kroiß





Enttäuschend lief's für den SV Donaustauf, der 2020 noch nah am Turniersieg dran gewesen war. Diesmal wirkten die Spieler bisweilen lustlos. Das war deutlich spürbar. Es kam der Umstand dazu, dass kurzfristig der ein oder andere Akteur gesundheitlich passen mussten. Mit Marcel Onwudiwe hütete gar ein Feldspieler das Tor. „Das soll aber keine Entschuldigung sein, dass wir unsere Leistung nicht zeigen konnten“, merkte hernach Coach Stefan Wagner an. Einem 1:0-Auftaktsieg gegen Eintracht Landshut ließ Donaustauf zwei Niederlagen mit (zu) vielen Gegentoren gegen Regionalligist Hankofen sowie dem Nachbarn aus Tegernheim folgen.



Auch für die Tegernheimer war nach dem Erfolg über Donaustauf, dafür aber zwei Niederlagen, vorzeitig Feierabend. In einer im Vorhinein ausgemachten „brutal schweren“ Gruppe machte die junge Landesligatruppe ihre Sache aber nicht schlecht. „Mit unserer Leistung sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Wenn wir paar individuelle Fehler nicht gemacht hätten, wäre vielleicht mehr drin gewesen“, ließ FC-Kicker Maxi Wasmeier gegenüber der „PNP“ verlauten. Wäre da noch der 1. FC Bad Kötzting. Auch er tat sein Bestes, konnte die Niederlagen gegen Deggendorf, Sascha Mölders TSV Landsberg sowie den Burghausen-Youngster jedoch nicht vermeiden. Begeisterung dennoch, dass man zu solch einem „super Event“ (Sportchef Uwe Wölke) eingeladen worden war – übrigens Kötztings erstem Hallenturnier seit vielen Jahren.



Das Rennen um den Turniersieg machten andere. Am Ende setzte es durchaus eine Überraschung. Statt einem der Bayernligisten kürte sich die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf aus der Landesliga Mitte zum Sieger dieser 15. Auflage. Jeweils im Neunmeterschießen wurden die U19 von Wacker Burghausen im Halbfinale sowie schließlich Bayernligist VfR Garching in die Schranken gewiesen. Deggendorfs Trainer Tom Seidl sah das „nötige Quäntchen Glück“ auf der eigenen Seite und jubelte: „Die Jungs haben es aber super gemacht und sich vor allem voll reingehauen. Auf diesen Turniersieg können wir richtig stolz sein!“