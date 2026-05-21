Saponaro trifft doppelt: FC Aschheim schlägt Karlsfeld mit 2:0

Läuft wieder: Der zweifache Torschütze Antonio Saponaro lässt seinen Bewacher Lukas Paunert stehen. – Foto: Dieter Michalek

Der angeschlagene Torjäger Antonio Saponaro hat im Hinspiel der Aufstiegsrelegation beide Treffer für den FC Aschheim erzielt. Der 32-Jährige verwandelte einen Abpraller per Fallrückzieher und köpfte nach einer Ecke ein.

Erstmals seit dem 11. April stand hinten wieder die Null, erstmals seit dem 17. April schlug der Torschützenkönig der Bezirksliga Ost wieder zu: Die Fußballer des FC Aschheim sind mit einem 2:0-Erfolg über den TSV Eintracht Karlsfeld in die Aufstiegsrelegation gestartet und erarbeiteten sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel (Samstag, 16 Uhr). Beide Treffer erzielte der seit Wochen angeschlagene Angreifer Antonio Saponaro. „Ich bin noch nicht wieder bei hundert Prozent – aber natürlich happy, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, sagte der 32-Jährige.

Die Jungs konnten das Drumherum komplett ausblenden.

Trainer Vincenzo Contento mit Blick auf die Aschheimer Finanz-Debatte

Vor 377 Zuschauern kamen die Aschheimer gleich besser ins Spiel und gingen am Ende als verdienter Sieger vom Platz. „Hinten sind wir fahrig, vorne nutzen wir die klaren Möglichkeiten nicht. Insgesamt sind wir nicht gut ins letzte Drittel gekommen“, stellte Karlsfelds Trainer Florian Hönisch fest. Der musste nach zwei ersten Torannäherungen der Gastgeber durch Saponaro (4.) und Mehmet Ekici (6.) mitansehen, wie Fabian Barth frei zum Kopfball kam, die erste Topchance der Partie aber liegen ließ (25.).

Die aufziehenden dunklen Wolken schienen das Unheil für die Gäste anzukündigen: Mirza Idrizovic hatte sich nach einem Stockfehler von Lukas Paunert den Ball geschnappt, fand links den freien Diego Contento, Karlsfelds Keeper Dario Schmucker riss nach dessen Schuss die Arme hoch, und von da flog die Kugel in hohem Bogen zu Saponaro, der sie per Fallrückzieher im Tor unterbrachte (36.).

Kurz nach der Pause servierte Diego Contento seinem Bruder Domenico eine Maßflanke, die der 41-Jährige per aufsetzendem Flugkopfball übers Tor beförderte (51.). Auf der Gegenseite hatte Deniz Yilmaz alle Zeit der Welt und schoss übers Tor (57.), beim Gegenstoß verstolperte Saponaro nach schöner Vorarbeit von Didier Nguelefack aus nächster Nähe (58.). Domenico Contento scheiterte aus der Drehung an Schmucker (59.), und den anschließenden Eckstoß von Burhan Mustafov verlängerte der 1,70 Meter große Saponaro per Kopf in die Maschen (60.).

Gegen die sich jetzt zurückziehende FCA-Elf fiel den Gästen bis auf ein paar Distanzschüsse nicht viel ein. Stattdessen vergab Nguelefack bei einem Konter das sichere 3:0, als er aus acht Metern zu zentral abschloss, und Schmucker parierte (90.+5). „Die Jungs konnten das Drumherum komplett ausblenden und haben das als Team super durchgezogen“, sagte Trainer Vincenzo Contento mit Blick auf die Aschheimer Finanz-Debatte. (guv)

FC Aschheim – TSV Eintracht Karlsfeld 2:0 (1:0) Aschheim: Kuqi – Bajraktari (82. Antonic), Monzonis Montilla, Schubert, Wimmer (78. Schütz) – Ekici (46. Nguelefack), Mustafov – Di. Contento, Idrizovic (89. Luzzi), Do. Contento – Saponaro (73. Gschwend). Tore: 1:0 Saponaro (35.), 2:0 Saponaro (60.). Schiedsrichter: Florian Garr (SV Wendelskirchen) – Zuschauer: 377.