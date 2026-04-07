Saponaro nicht zu stoppen – Opara und Sontheim gleichauf

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Was für eine unglaubliche Saison von Antonio Saponaro! Der Torjäger des FC Aschheim steht nach 24 Spieltagen mit 21 Toren an der Spitze der Torjägerliste in der Bezirksliga Ost. Dabei stellt er auch seine Mitspieler Diego Contento und Mehmet Ekici in den Schatten. Zuletzt traf Saponaro doppelt gegen den TSV Dorfen.
Vier Treffer hinter Saponaro lauert ein Duo. Mike Opara vom VfB Forstinning und Josef Sontheim vom SV Miesbach konnten beide 17 Tore erzielen. Opara spielt beim Tabellenführer und damit beim großen Konkurrenten von Saponaros Aschheim im Kampf um den Aufstieg.
Sontheim ist Stammgast in den jährlichen Torjägerrankings. Vergangene Saison kam er auf 30 Tore in 25 Spielen. Um diese Marke zu knacken, bräuchte der Stürmer also ganze 13 Tore in sechs verbleibenden Spielen.
1. Antonio Saponaro, FC Aschheim: 21 Tore
2. Mike Opara, VfB Forstinning: 17 Tore
2. Josef Sontheim, SV Miesbach: 17 Tore
4. Dzemo Sefidanoski, VfB Forstinning: 13 Tore
4. Sanel Sehric, SB DJK Rosenheim: 13 Tore
6. Didier Nguelefack, FC Aschheim: 12 Tore
7. Florian Aigner, TSV Siegsdorf: 11 Tore
7. Leo Gabelunke, VfB Forstinning: 11 Tore
7. Gerhard Thalmaier, TSV Dorfen: 11 Tore
10. Leon Eicher, TSV Dorfen: 10 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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