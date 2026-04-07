Saponaro nicht zu stoppen – Opara und Sontheim gleichauf

Antonio Saponaro (mi.) führt die Torjägerliste der Bezirksliga Ost an. – Foto: Rossmann, Hartmann, Griesbeck

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was für eine unglaubliche Saison von Antonio Saponaro! Der Torjäger des FC Aschheim steht nach 24 Spieltagen mit 21 Toren an der Spitze der Torjägerliste in der Bezirksliga Ost. Dabei stellt er auch seine Mitspieler Diego Contento und Mehmet Ekici in den Schatten. Zuletzt traf Saponaro doppelt gegen den TSV Dorfen.

Vier Treffer hinter Saponaro lauert ein Duo. Mike Opara vom VfB Forstinning und Josef Sontheim vom SV Miesbach konnten beide 17 Tore erzielen. Opara spielt beim Tabellenführer und damit beim großen Konkurrenten von Saponaros Aschheim im Kampf um den Aufstieg.