Saponaro mit Hattrick! Aschheim zerlegt Aufsteiger Miesbach

„Das war wirklich eine Super-Leistung von uns“, freute sich FCA-Coach Vincenzo Contento: „Trotz des frühen Rückstandes haben wir uns nicht unterkriegen lassen, sind stark zurückgekommen und waren über weite Strecken spielbestimmend.“

Für beide Mannschaften war es angesichts der Witterung kein einfaches Spiel, die Gastgeber kamen dabei schneller auf Touren und gingen durch den zweiten Saisontreffer von Josef Sontheim in Führung. Nach Übersteiger und 18-Meter-Schlenzer ihres Torjägers lagen die Miesbacher schnell vorne (4.) und schnupperten in der Folge sogar am 2:0 (Fabian Bauer/12., Sontheim/16.).