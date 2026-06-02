Saponaro krönt sich – doch Aschheim scheitert am Aufstieg

Antonio Saponaro (mi.) krönt sich zum Toptorjäger der Bezirksliga Ost – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Antonio Sponaro stellte in der Bezirksliga Ost alle in den Schatten und sicherte sich mit starken 23 Treffern Platz eins der Torjägerliste. Für Aschheim reichte es dennoch nicht zum Aufstieg – in der Relegation musste sich das Team am Ende Planegg geschlagen geben.

Auf Rang zwei folgt Josef Sontheim vom SV Miesbach, der auf 18 Saisontore kommt. Der Angreifer konnte im Saisonendspurt verletzungsbedingt nicht mehr voll eingreifen, sonst wäre im Kampf um die Torjägerkanone womöglich noch mehr möglich gewesen.