Saponaro krönt sich – doch Aschheim scheitert am Aufstieg

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Antonio Sponaro stellte in der Bezirksliga Ost alle in den Schatten und sicherte sich mit starken 23 Treffern Platz eins der Torjägerliste. Für Aschheim reichte es dennoch nicht zum Aufstieg – in der Relegation musste sich das Team am Ende Planegg geschlagen geben.
Auf Rang zwei folgt Josef Sontheim vom SV Miesbach, der auf 18 Saisontore kommt. Der Angreifer konnte im Saisonendspurt verletzungsbedingt nicht mehr voll eingreifen, sonst wäre im Kampf um die Torjägerkanone womöglich noch mehr möglich gewesen.
Den dritten Platz teilen sich gleich zwei Spieler: Mike Opara und Dzemo Sefidanoski vom VfB Forstinning, die jeweils 17 Treffer erzielten. Für Forstinning war es eine herausragende Saison: Als Meister gelang der Aufstieg, die erste und einzige Niederlage kassierte das Team erst am letzten Spieltag gegen SB DJK Rosenheim.
1. Antonio Saponaro, FC Aschheim: 23 Tore
2. Josef Sontheim, SV Miesbach: 18 Tore
3. Mike Opara, VfB Forstinning: 17 Tore
3. Dzemo Sefidanoski, VfB Forstinning: 17 Tore
5. Sanel Sehric, SB DJK Rosenheim: 15 Tore
5. Gerhard Thalmaier, TSV Dorfen: 14 Tore
7. Leo Gabelunke, VfB Forstinning: 13 Tore
8. Florian Aigner, TSV Siegsdorf: 12 Tore
8. Didier Nguelefack, FC Aschheim: 12 Tore
8. Lukas Steidl, SV Bruckmühl: 12 Tore
und ein weiterer Spieler mit 12 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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