Saponaro dank Hattrick an der Spitze – Sontheim und Opara gleichauf ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26 von Luca Hayden · Heute, 10:29 Uhr · 0 Leser

Mike Opara (li.), Antonio Saponaro (mi.) und Josef Sontheim (re.) liefern sich ein enges Rennen um die Torjägerkrone. – Foto: Rossmann, Hartmann, Griesbeck

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER in der Bezirksliga Ost spitzt sich zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 zu. Die ersten drei der Liga liegen eng beieinander und lassen auf einen spannenden Kampf um Platz eins in der Torjägerliste hoffen. Antonio Saponaro setzt sich mit 16 Toren an die Spitze. Der Stürmer erwischte einen Traumstart in das Jahr 2026: Für den FC Aschheim traf er zum Auftakt dreifach gegen den SV Waldperlach und schoss seine Mannschaft zum Sieg. Saponaro und Aschheim befinden sich voll im Aufstiegsrennen.

Opara und Sontheim jagen Saponaro Einer der beiden größten Verfolger von Saponaro ist Mike Opara. Der Stürmer von Tabellenführer VfB Forstinning kommt auf 15 Saisontore. Zuletzt blieb er beim 1:1 gegen Dorfen ohne eigenen Treffer. Gleichauf mit Opara ist Josef Sontheim vom SV Miesbach. Geht es um die 15 Kästen ERDINGER, muss immer mit Sontheim gerechnet werden. In der laufenden Saison kommt auch er auf 15 Treffer und hat damit noch alle Möglichkeiten.