Saponaro bleibt treffsicher – Sontheim und Opara folgen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bezirksliga Ost in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
An der Spitze der Bezirksliga Ost thront weiterhin Antonio Saponaro. "Toni" kommt auf 23 Treffer und startete den Monat April direkt mit einem Doppelpack gegen den TSV Dorfen. Für den FC Aschheim traf der Stürmer konstant. Nur bei der 0:3-Niederlage am 27. Spieltag netzte er nicht.
Auch Josef Sontheim verteidigt seinen Platz auf dem Podium. 18 Buden sind dem Stürmer des SV Miesbach bis dato gelungen. Im April traf "Sonthi" aber nicht mehr so regelmäßig. Einen Treffer konnte er im gegnerischem Tor versenken, am 25. Spieltag gegen den TSV Dorfen.
Nur eine Bude weniger konnte Mike Opara verbuchen. Dieser weitete sein Torkonto im April nur durch einen Treffer am 24. Spieltag beim 4:0-Auswärtssieg gegen Waldperlach auf 17 Tore aus. Opara hatte dennoch Grund zum Feiern: der VfB Forstinning ist Meister und Pokalsieger geworden!
1. Antonio Saponaro, FC Aschheim: 23 Tore
2. Josef Sontheim, SV Miesbach: 18 Tore
3. Mike Opara, VfB Forstinning: 17 Tore
4. Dzemo Sefidanoski, VfB Forstinning: 16 Tore
5. Sanel Sehric, SB DJK Rosenheim: 14 Tore
5. Gerhard Thalmaier, TSV Dorfen: 14 Tore
7. Leo Gabelunke, VfB Forstinning: 13 Tore
8. Florian Aigner, TSV Siegsdorf: 12 Tore
8. Didier Nguelefack, FC Aschheim: 12 Tore
10. Christoph Scheitzeneder, SV Aschau/Inn: 11 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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