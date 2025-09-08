Der FC Aschheim besiegt auch Peterskirchen. – Foto: Valentin Hack

Saponaro besorgt Aschheim in Peterskirchen den nächsten Dreier Bezirksliga Ost Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost FC Aschheim Peterskirchen

Vor der Fahrt nach Peterskirchen waren die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim darauf vorbereitet, dass der Kick zäh werden könnte. Letztlich wurde das 1:0 (1:0) ein ganz hartes Stück Arbeit. Nach dem frühen Tor von Antonio Saponaro brachte man den knappen Sieg dann aber doch relativ sicher nach Hause.

Das Tor des Tages fiel bereits in der 9. Minute, klasse herausgespielt über Sinisa Antonic und Diego Contento. Der Ball landete bei Urlaubsrückkehrer Saponaro, der ihn aus 20 Metern in den Kasten drosch. In der Folgezeit waren die Aschheimer dann besser, hätten vielleicht noch den zweiten Treffer nachlegen können. Peterskirchen stand aber defensiv gut. Einmal hätte es einen Elfmeter für den Gast geben können. „Hier werden noch einige Topteams Probleme bekommen“, schätzt Trainer Stefan Huber. Sa., 06.09.2025, 18:00 Uhr Peterskirchen Peterskirchen FC Aschheim FC Aschheim 0 1 Abpfiff