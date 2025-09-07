Saponaro besorgt Aschheim den nächsten Dreier

Vor der Fahrt nach Peterskirchen waren die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim darauf vorbereitet, dass der Kick zäh werden könnte. Letztlich wurde das 1:0 (1:0) ein ganz hartes Stück Arbeit. Nach dem frühen Tor von Antonio Saponaro brachte man den knappen Sieg dann aber doch relativ sicher nach Hause.

Das Tor des Tages fiel bereits in der 9. Minute, klasse herausgespielt über Sinisa Antonic und Diego Contento. Der Ball landete bei Urlaubsrückkehrer Saponaro, den er aus 20 Metern in den Kasten drosch. In der Folgezeit waren die Aschheimer dann besser, hätten vielleicht noch den zweiten Treffer nachlegen können. Peterskirchen stand aber defensiv gut. Einmal hätte es einen Elfmeter für den Gast geben können. „Hier werden noch einige Topteams Probleme bekommen“, schätzt Trainer Stefan Huber.

Nach der Pause wurde die Aufgabe schwerer durch Gelbrot für Patrick Müller (60.). Nach dem Spiel habe sich der Schiedsrichter für eine zu harte Entscheidung entschuldigt, der FCA musste trotzdem in Unterzahl agieren. Peterskirchen war um den Ausgleich bemüht, aber die große Chance hatte er nicht. Stattdessen wurde Didier Nguelefack in der Nachspielzeit auf dem Weg zum 2:0 zurückgepfiffen, Coach Huber sah für seine Reaktion an der Seitenlinie noch Rot. (nb)

TSV Peterskirchen – FC Aschheim 0:1 (0:1). FCA: Jakob, Pancic, Saponaro (90.+2 Effiong), Bajraktari, Antonic (59. Schütz), Müller, Gschwend, Mustafov (89. Idrizovic), Nguelefack, Trabelsi (82. Wagner), D. Contento. – Tor: 0:1 Saponaro (9.). – Gelbrot: Müller (60., wdh. Foulspiel) – Rot: Huber (90.+4, Schiribeleidigung) – Schiedsrichter: Nuernbergk (FFB) – Zuschauer: 220.