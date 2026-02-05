Sanso und Schmidthäusler bilden Trainergespann zur Saison 2026/27

Der FC Wolfenweiler/Schallstadt hat eine Nachfolgelösung für die kommende Spielzeit präsentiert.

Beide Trainer werden gleichberechtigt zusammenarbeiten und die sportlichen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Wölfe stellen. Mit der Kombination aus Kontinuität und neuer Expertise setzt der Verein bewusst auf ein starkes und ausgewogenes Trainerduo.

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass Christoph Schmidthäusler und Daniele Sanso zur Saison 2026/27 das neue Trainergespann der 1. Mannschaft bilden werden.

Während Daniele Sanso den Verein bereits bestens kennt und in der Vergangenheit mit andauernder und überzeugender Arbeit auf sich aufmerksam gemacht hat, bringt Christoph Schmidthäusler langjährige und wertvolle Erfahrung von der Seitenlinie mit. In seinen bisherigen Stationen – zuletzt beim SV Tunsel – stellte er seine Qualitäten als Führungspersönlichkeit, Motivator und strukturiert arbeitender Trainer mehrfach unter Beweis.

„Wir freuen uns über die Neuverpflichtung von Christoph, der eine langjährige und äußerst wertvolle Trainererfahrung mitbringen wird, während Daniele immer wieder durch seine präzise, akribische und erfolgreiche Arbeit überzeugt. Genau diese Kombination macht das neue Trainergespann für uns zur idealen Mischung.“

Auch Christoph Schmidthäusler blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe:

„Der FC Wolfenweiler-Schallstadt steht für Aufschwung und sportlichen Ehrgeiz – genau das hat mich überzeugt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr offen und konstruktiv. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Verein, der Mannschaft und besonders mit Daniele.“

Daniele Sanso freut sich ebenfalls auf die kommende Zusammenarbeit:

„Seit 2018 verbindet mich eine erfolgreiche gemeinsame Zeit mit dem Verein – vom Kapitän über den spielenden Co-Trainer bis hin zum Cheftrainer. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Christoph. Der Austausch war von Beginn an offen, vertrauensvoll und zielgerichtet.“

Mit dieser Entscheidung unterstreicht der FC Wolfenweiler-Schallstadt seinen Anspruch auf Stabilität und sportlichen Ehrgeiz und bekennt sich klar zum eingeschlagenen Weg.