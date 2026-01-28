Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sanoussy Ba wechselt auf Leihbasis nach Mannheim
Eintracht Braunschweig gibt Rechtsverteidiger an den SV Waldhof ab
Eintracht Braunschweig verleiht Rechtsverteidiger Sanoussy Ba für die laufende Saison an den Drittligisten Waldhof Mannheim. Der 22-Jährige soll beim Traditionsklub aus Baden-Württemberg regelmäßig Spielpraxis sammeln und sich unter Wettkampfbedingungen weiterentwickeln. Eine Kaufoption ist im Leihgeschäft nicht vorgesehen.
Ba kam in der laufenden Spielzeit bei den Löwen bislang nur sporadisch zum Einsatz. In der 2. Bundesliga absolvierte er einen Kurzeinsatz, zudem stand er im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart auf dem Platz. Für eine kontinuierliche Rolle im Profikader reichte es bislang jedoch nicht.
Spielpraxis als entscheidender Faktor
Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel begründet den Schritt mit der sportlichen Entwicklung des Abwehrspielers: „Sanoussy benötigt in seinem noch jungen Alter Spielpraxis auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen zu können. Dies konnten wir ihm in Braunschweig derzeit nicht garantieren.“
Die Verantwortlichen der Eintracht erhoffen sich, dass Ba in der 3. Liga wichtige Erfahrungen sammelt und mit gestärktem Profil zurückkehrt. „Wir hoffen, dass er in der dritten Liga wertvolle Erfahrungen sammelt und gestärkt zurückkehrt. Wir werden Sanoussys Rückrunde in Mannheim genau beobachten und wünschen ihm ganz viel Erfolg“, so Kessel weiter.
Leihe ohne Kaufoption
Mit dem Wechsel nach Mannheim bleibt Ba weiterhin an Eintracht Braunschweig gebunden. Die Leihe ist zunächst auf die laufende Saison begrenzt, eine Kaufoption für den SV Waldhof wurde nicht vereinbart. Für den Rechtsverteidiger bietet sich damit die Chance, in einem neuen Umfeld Verantwortung zu übernehmen und sich für zukünftige Aufgaben bei den Löwen zu empfehlen.