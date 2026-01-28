Sanoussy Ba wechselt auf Leihbasis nach Mannheim

Ba kam in der laufenden Spielzeit bei den Löwen bislang nur sporadisch zum Einsatz. In der 2. Bundesliga absolvierte er einen Kurzeinsatz, zudem stand er im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart auf dem Platz. Für eine kontinuierliche Rolle im Profikader reichte es bislang jedoch nicht.

Spielpraxis als entscheidender Faktor

Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel begründet den Schritt mit der sportlichen Entwicklung des Abwehrspielers: „Sanoussy benötigt in seinem noch jungen Alter Spielpraxis auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen zu können. Dies konnten wir ihm in Braunschweig derzeit nicht garantieren.“