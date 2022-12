Sano Nothstein und Josef Tohmaz verlängern beim FV Herbolzheim Der Tabellenführer der Landeslifa verlängert mit seinem Trainerduo

Nach einem Stotterstart in die Landesligasaison konnte sich der FV Herbolzheim im Laufe der Hinserie Woche für Woche steigern, am Ende den VfR Hausen noch abfangen und sich so als Tabellenführer in die Winterpause verabschieden.