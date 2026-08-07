Sanne trifft früh, D/A verliert dennoch spät in Oldenburg

– Foto: Jörg Struwe

Die SV Drochtersen/Assel unterlag am 2. Spieltag der Regionalliga Nord beim VfB Oldenburg mit 1:3. Nach der frühen Führung durch Tom Sanne drehten die Gastgeber die Partie in der zweiten Halbzeit.

Nach dem 2:1 gegen den 1. FC Phönix zum Saisonstart ging die SV D/A am Freitagabend früh in Führung. In der 15. Minute kombinierte sich die Spielvereinigung mutig nach vorne. Die Oldenburger Hintermannschaft bekam keinen Zugriff, Tom Sanne zog ab und traf mit einem wuchtigen Schuss zum 1:0.

Nach dem Seitenwechsel drückte der VfB Oldenburg und kam in der 61. Minute zum Ausgleich. Rafael Brand schnappte sich den Ball und traf zum 1:1.