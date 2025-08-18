Sanka & lange Unterbrechung: Bange Momente in Peising

Einige Geschichten erzählte der gestrige Sonntag in der Kreisliga 2. In Peising musste der Krankenwagen anrücken, in Großberg gab es nach dem Abpfiff ein ganz neues Gefühl für die Heimelf. Und: zwei Mal wurde der Gästemannschaft der Sieg durch einen Last-Minute-Elfmeter entrissen.



Die stark verjüngte Undorfer Mannschaft zahlt weiter Lehrgeld und bleibt sieglos. Aufsteiger Hohenschambach gewann das Auswärtsspiel vollauf verdient; ein Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte die Gäste auf die Gewinnerstraße. Undorf durfte sich bei seinem Keeper Daniel Schandri bedanken, der eine höhere Niederlage verhinderte.







Fast auf den Tag genau vor einem Jahr kassierte Großberg die letzte Heimniederlage im Ligabetrieb. Jetzt war es mal wieder so weit. Das Duell mit Dietfurt verlief lange sehr spannend. Turbulent war die zweite Halbzeit. Erst in den letzten 20 Minuten schraubte der Gast das Ergebnis mit drei Toren in die Höhe. Und belohnte sich so für eine „sehr reife Mannschaftsleistung“ (O-Ton Trainer Pfeifer).



Fast auf den Tag genau vor einem Jahr kassierte Großberg die letzte Heimniederlage im Ligabetrieb. Jetzt war es mal wieder so weit. Das Duell mit Dietfurt verlief lange sehr spannend. Turbulent war die zweite Halbzeit. Erst in den letzten 20 Minuten schraubte der Gast das Ergebnis mit drei Toren in die Höhe. Und belohnte sich so für eine „sehr reife Mannschaftsleistung“ (O-Ton Trainer Pfeifer). Zum ausführlichen Spielbericht...



Beratzhausen verpasste den wichtigen zweiten Saisonsieg, während die Sinzinger Elf immer noch sieglos ist, aber nun immerhin den zweiten Punkt in der Tasche hat. Insgesamt verzeichnete der Gastgeber mehr Spielanteile – wenngleich man zur Pause knapp zurücklag und erst in der Nachspielzeit per Elfmeter auf 3:3 stellte. Ein bitterer Spielverlauf also aus Sinzinger Sicht.







Eine temporeiche, gutklassige und offen geführte Partie sahen die Zuschauer im Steinsberger Sportpark. Zum Matchwinner für Riedenburg avancierte Raphael Müller, der beide Tore erzielte. Die Hausherren blieben hingegen glücklos im Torabschluss.







Schreckmomente in Peising: Früh im Spiel brach SG-Akteur Fabian Pfann nach einem Rempler bewusstlos zusammen, wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung mit dem Krankenwagen abtransportiert. Das Spiel war für rund eine Dreiviertelstunde unterbrochen. In der Folge steckte der Schock der Peisinger Mannschaft in den Knochen. Trotz einer Blitz-Führung gab man das Spiel aus der Hand. Painten durfte sich über drei Auswärtspunkte und Tabellenplatz 3 freuen.







Die Remis-Könige des TV Hemau haben erneut zugeschlagen! Dabei sah es gut aus, dass in Oberndorf endlich der Knoten platzen würde. Im ersten Durchgang hatten die Gäste die Zügel in der Hand und erspielten sich eine 3:1-Pausenführung. Eine Rote Karte gegen den TV (53.) ließ die Partie kippen. Nach dem 3:3-Ausgleichstreffer der SG ging Hemau erneut in Führung, doch in der 94. Minute glich Oberndorf/Matting vom Elfmeterpunkt erneut aus.





Verlegt:



