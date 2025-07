Sanka, Sonntagsschüsse & Co.: Die Saison startet fulminant

Lange biss sich der Bayernliga-Absteiger am Sonntag die Zähne aus an den Gästen aus Weißenburg. Trotz vieler aussichtsreicher Angriffszüge wollte das erlösende Führungstor nicht fallen. Bis Haller in der 78. Minute den Bann brach – von Marcel Kaiser in Szene gesetzt, nahm er Maß und setzte den Ball aus halbrechter Position genau ins linke Kreuzeck. Ein Sonntagsschuss – und ein perfektes Comeback für den 33-jährigen Rückkehrer. „Wir machten die Chancen nicht, haben die Entscheidung lange hinausgezögert – und mussten dann mit einem Sonntagsschuss gewinnen“, atmete Ammerthals Trainer Tobias Rösl im Anschluss an den 1:0-Heimsieg auf.



Traumtore können sie auch beim 1. FC Schwarzenfeld. Der Bezirksliga-Aufsteiger hat sich mit dem 3:1-Auswärtscoup beim VfB Bach fulminant auf Bezirksebene zurückgemeldet. Sahnehäubchen dieses Bilderbuchstarts war Tor Nummer drei. Der eingewechselte Marius Stangl, der schon das 2:0 erzielt hatte, visierte nahe der rechten Strafraumecke zunächst nur den linken Pfosten an. Der Ball sprang wieder ins Spielfeld, fand schließlich den Weg zurück zu Stangl. „Machs nochmal!“, schrie ihm ein Zuschauer zu. Und das tat er. Aus fast identischer Position wie zuvor hämmerte der Mittelfeldspieler den Ball diesmal ins Kreuzeck, zum entscheidenden 3:0 zehn Minuten vor Schluss. Und avancierte so endgültig zum Matchwinner.



Hinterher konnte FC-Trainer Alex Hadasch seiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen: „Wir haben kämpferisch und läuferisch alles reingeschmissen“, sagte er den Kollegen von Oberpfalz-Medien. Die Schwarzenfelder beenden den Auftakt-Spieltag der Bezirksliga Süd auf Rang 2. Erster Tabellenführer ist der SV Wenzenbach. Dessen Coach Günter Brandl bewies beim 4:1-Heimsieg gegen Ramspau mit den Wechseln ein glückliches Händchen.



In der anderen Bezirksliga-Staffel musste der Krankenwagen anrücken. Bange Momente gab es auf dem Kunstrasen der SpVgg SV Weiden, wo sich die Weidener U23 und der TSV Tännesberg duellierten. Das Spiel war erst wenige Augenblicke alt, als sich Michael Bündgens einen größeren Cut am Kopf zuzog. Im Krankenhaus wurde der Tännesberger Neuzugang mit einigen Stichen genäht. „Michi geht es wieder gut, er ist wegen der Fäden aber erstmal zehn Tage raus“, kann sein Trainer André Klahn Entwarnung geben. Derweil fädelte ein Brüderpaar den Sieg der Hausherren ein: Weidens Spielertrainer Josef Rodler legte mit seinem Treffer vor, sein jüngerer Bruder Johannes nach.



Genau wie die „Zweite“ startete auch die erste Mannschaft der SpVgg SV Weiden erfolgreich in die neue Spielzeit. 3:0 gewann die Riester-Elf auswärts gegen den Vorjahresdritten aus Ingolstadt – ein Start nach Maß! „Die Art und Weise, wie wir dieses Spiel angegangen sind und jeder für den anderen gefightet hat, war für diesen frühen Zeitpunkt in der Saison schon beeindruckend“, freute sich Chefanweiser Michael Riester über Platz 1 in der Tabelle. Zeitgleich sahen 700 Zuschauer in Cham, wie der heimische ASV gegen Jahn Regensburg II einen frühen Rückstand in einem 2:1-Heimtriumph umbog.



Einen Knaller-Auftakt erlebte die Landesliga Mitte. Wenngleich am ersten Spielwochenende nur 10 der 18 Teams im Einsatz waren. Sowohl die SpVgg Lam als auch der ASV Burglengenfeld feierten ein 6:0-Schützenfest – und setzen sich erstmal an die Spitze des Klassements. „Wir haben auf die harte Tour erfahren müssen, was Landesliga-Fußball ist“, hieß es aus dem Lager des klarunterlegenen Wiederaufsteigers FC Tegernheim.