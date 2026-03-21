Sanka-Einsatz & Amberger Statement: FCA dominiert das Topspiel Bezirksliga Nord, der Samstag: Weiden II verliert am Schanzl +++ Weiden-Ost ringt Arnschwang nieder +++ Upo besiegt Inter Amberg deutlich von Florian Würthele · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Als hochverdienter Sieger des Spitzenspiels ging der FC Amberg hervor. – Foto: Josef Trummer/Archiv

Im Meisterschaftskampf der Bezirksliga Nord hat der FC Amberg am Samstag ein Statement gesetzt. Die Lieder-/Zitzmann-Mannen gewannen das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SpVgg SV Weiden II zu Hause absolut verdient mit 3:1. Damit distanziert der Spitzenreiter seinen Verfolger auf sieben Punkte. In den 16 Uhr-Spielen gingen die SF Ursulapoppenricht (3:0 bei Inter Bergsteig Amberg) und der FC Weiden-Ost (2:1 gegen Arnschwang) als Sieger hervor. Die Stimmen.



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Nach wenigen Minuten hatte Weiden ein wenig Glück. Da hätte der Torwart Rot sehen können, wenn nicht müssen. In der Folge haben wir in der ersten Halbzeit eine wirklich gute Leistung gezeigt. Das war eine der besten Leistungen der Saison. Wir waren sehr griffig und sehr gut im Spiel. Dem Weidener Spieler, der nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Keeper mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde, wünschen wir alle gute Besserung. Kurz vor der Halbzeit haben wir nach einer Ecke das 1:0 erzielt und nach einem tollen Pass das 2:0 nachgelegt. Das Halbzeitstand war verdient. Nach der Pause haben wir das 3:0 verpasst und eigentlich aus dem Nichts das 2:1 kassiert. Nachdem Weiden am Ende aufgemacht hat, haben wir das dritte Tor gemacht. Letztendlich haben wir absolut verdient gewonnen. Das war eine tolle Leistung. Wir wünschen Josef und Weiden viel Glück für die restliche Saison.“



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Leider war es heute kein gutes Spiel von uns. Wir haben einiges vermissen lassen. Amberg ist der verdiente Sieger. Am Schluss hatten wir sogar Glück, dass es nicht höher ausfällt. Das ist auch mal okay und wir müssen uns jetzt straffen, damit wir gegen Inter Bergsteig wieder positiv auftreten.“







Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem es auf beiden Seiten wenige Torchancen gab. Wir haben nichts zugelassen. Unser Führungstor war zu diesem Zeitpunkt absolut verdient, wir haben dann mehr fürs Spiel investiert. Arnschwang ist sehr gut aus der Pause gekommen. Vor allem in den ersten 15, 20 Minuten nach der Halbzeit waren wir zu passiv. Durch einen abgefälschten Schuss kassierten wir das 1:1. Hintenraus in den letzten 20 Minuten haben wir ein bisschen mehr investiert, haben mit den Einwechslungen gut nachschieben können. Jonas Zeiler machte mit einer klasse Einzelaktion verdientermaßen das 2:1. Es war kein schönes Spiel auf schwerem Geläuf, aber wir nehmen die drei Punkte gerne mit.“







Markus Kipry (Trainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Wir leisteten uns zu viele individuelle Fehler, wodurch wir letztendlich die Gegentore bekamen. Die Fehler führten letztlich zur Niederlage. Wenn wir die Chance hatten, beispielsweise auf 1:1 zu stellen, waren wir in den Abschlüssen nicht konsequent genug. Dementsprechend ist das 3:0 soweit in Ordnung. Upo war die bessere Mannschaft.“