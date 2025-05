Sanka-Einsatz überschattet Dieterskirchen-Sieg

Der Kampf um Platz 1 und 2 ist in der Kreisliga West bereits entschieden. Anders sieht es auf der anderen Seite der Tabelle aus. Da wollen sich der 1. FC Schmidgaden und der SV Haselbach unbedingt noch aus der Relegationszone befreien. Allerdings haben es ihre Aufgaben am Samstag in sich - Schmidgaden empfängt den Rangdritten TSV Detag Wernberg und Haselbach stellt sich beim Meister 1. FC Schwarzenfeld vor. Der Rangelfte TSV Dieterskirchen könnte, wenn die Konkurrenz mitspielt, den Klassenerhalt fixieren. Voraussetzung dafür ist zunächst mal ein Erfolgserlebnis gegen das Tabellenschlusslicht SG Pertolzhofen/Niedermurach.

Nachholspiel am Mittwoch







Der TSV Dieterskirchen und der 1. FC Schmidgaden holten am Mittwochabend die Partie des 17. Spieltages nach. Erst in der Schlussphase konnte sich der TSV durch Maximilian Schießl (78.) vor 100 Zuschauern den Heimdreier einfahren. Aufgrund einer schweren Verletzung von Heim-Akteur Andreas Ruhland im Brustbereich - der Krankenwagen musste gerufen werden - war die Partie für eine knappe halbe Stunde unterbrochen. Schiedsrichter: Chaitanya Joshi, Konstantin Laußer, Peter Scholz





Die Spiele am 25. Spieltag







Hinspiel: 1:3. Der TSV Detag Wernberg (3., 43) ist am kommenden Wochenende zu Gast beim 1. FC Schmidgaden (12., 24). Während sich der TSV gegen den 1. FC Schwarzenfeld am vergangenen Spieltag mit einem 2:2-Remis einen Punkt einholte, erzielte auch Schmidgaden beim TV Nabburg ein Remis, was ihnen einen Punkt einbrachte.







Hinspiel: 5:2. Meister 1. FC Schwarzenfeld (1., 64) empfängt am Samstagnachmittag den SV Haselbach (13., 24). Für die Haselbacher gab es am letzten Spieltag nur einen Punkt durch das Remis gegen den FC OVI Teunz, doch auch die Champion der Kreisliga West konnte sich beim TSV Detag Wernberg "nur" einen Punkt sichern.





Hinspiel: 1:0. Der TV Nabburg (6., 36) reist ebenfalls bereits am Samstag zum Nachbarn TSV Stulln (5., 36).



Hinspiel: 1:0. Der TV Nabburg (6., 36) reist ebenfalls bereits am Samstag zum Nachbarn TSV Stulln (5., 36). Während sich die Gastgeber der Partie zuletzt gegen den 1. FC Schmidgaden mit einem Punkt im Remis belohnte, ging der TSV beim TSV Nittenau leer aus. Wer holt sich den prestigeträchtigen Derby-Dreier?





Hinspiel: 0:3. Der SV Diendorf (9., 29) ist am 25. Spieltag unterwegs zum TSV Nittenau (10., 29).



Hinspiel: 0:3. Der SV Diendorf (9., 29) ist am 25. Spieltag unterwegs zum TSV Nittenau (10., 29). Punktgleich blieben die beiden Kontrahenten durch ihre Siege vom letzten Spieltag: Der TSV bezwang klar den TSV Stulln und der SVD sicherte sich mit einer Bude den knappen Sieg bei der SG Pertolzhofen/Niedermurach.







Hinspiel: 3:0. Beim TSV Dieterskirchen (11., 26) ist am kommenden Sonntag die SG Pertolzhofen/Niedermurach (14., 18) zu Gast. Während die Gäste zuletzt gegen den SV Diendorf leer ausgingen, verbuchte die Heimelf unter der Woche ein Erfolgserlebnis im Nachholspiel gegen den 1. FC Schmidgaden.





Hinspiel: 2:1. Der SC Katzdorf (7., 33) gibt seine Visitenkarte am Sonntag bei der SG Silbersee 08 (8., 29) an.



Hinspiel: 2:1. Der SC Katzdorf (7., 33) gibt seine Visitenkarte am Sonntag bei der SG Silbersee 08 (8., 29) an. Die SG kam am vergangenen Wochenende nicht über ein torloses Remis gegen SV Kemnath a.B. hinaus, was ihnen einen Punkt einbrachte. Der SC hingegen schenkte dem TSV Dieterskirchen sechs Buden ein und sicherte sich somit den Dreier daheim.







Hinspiel: 1:4. Aufstiegs-Relegant SV Kemnath a.B. (2., 50) ist am kommenden Sonntag zu Gast beim FC OVI-Teunz (4., 38). Mit je einem Punkt gingen die beiden Kontrahenten am vergangenen Spieltag vom Feld; der SV lieferte sich mit der SG Silbersee 08 ein torloses Remis und der FC erzielte beim SV Haselbach ein 1:1.