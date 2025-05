Sanka-Einsatz überschattet Chambtal-Dreier

Noch ist keine Meister-Entscheidung gefallen in der Kreisliga Ost. Spitzenreiter FC Furth im Wald hat seine Auswärtsaufgabe in Michelsdorf zwar erfolgreich bestritten, allerdings gewann auch Verfolger SG Chambtal knapp in Zandt. Dadurch bleiben die Drachenstädter drei Zähler voraus. Ein Punkt würde dem FC am letzten Spieltag zum Titelgewinn reichen. Raus aus dem Aufstiegsrennen ist hingegen die SG Schloßberg, die ihr Heimspiel gegen Untertraubenbach überraschend verlor.



Der FC Untertraubenbach überraschte bei der SG Schloßberg vor 300 Zuschauern. Mit dem Siegestreffer, ausgeführt von Julian Piendl in der 32. Minute, gelang dem FC der Dreier. Schloßberg ist damit raus aus dem Aufstiegsrennen! Schiedsrichter: Jürgen Kirschenbauer, Jonathan Graßl, Markus Wittmann







Die SG Mitterdorf/Neubäu setzte sich auf heimischem Terrain gegen die SG Waldmünchen/Geigant vor 120 Schaulustigen durch. In der 14. Minute gelang Stefan Schmid der Führungstreffer, Michael Stubenrauch legte in der 22. Minute nach und Michal Vit erzielte in der 26. Minute das 3:0. Nicolas Bierl verwandelte in der 32. Minute eine Chance für die Gäste, doch Michal Fit (57.), Petr Skarda (63.) und Stefan Schmid (76.) brachten es auf 6:1. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Cedric Dirschl, Leonhard Lipfert







Die SpVgg Eschlkam konnte sich beim FC Ränkam am Sonntag vor 150 Zuschauern nicht behaupten. Mit einem Elfer gingen die Hausherren in Front, Torschütze war David Kager (12.). In der 30. Minute gelang den Gästen der Ausgleich, nur drei Minuten später brachte Timo Schreiner die Gastgeber erneut in Führung, doch die Gäste erzielten in der 37. Minute erneut den Ausgleich. In der 49. Minute ging der FC durch Nils Bauer nochmals in Führung und Timo Schreiner besiegelte in der 51. Minute den Heimdreier. Schiedsrichter: Rony Berger, Christian Gawinowski, Detlef Berger







In einer ereignisarmen ersten Hälfte hatten die Gäste vor 50 Zuschauern die erste Chance durch Paul Köstlinger. Sein Schuss aus zehn Metern klärte Torwart Weber. Kurz vor der Pause, dann die erste gute Möglichkeit der Heimelf. Lutz Hastreiter bediente Benedikt Fischer, der den Ball über den herauseilenden Torwart lupfte und anschließend ins leere Tor schoss (40.). Nach dem Seitenwechsel legte Roider quer auf Nicolas Bucher, der zum 1:1-Ausgleich einnetzte (54.). Die Gäste drückten nun aufs Tempo und erspielten sich eine Reihe von guten Möglichkeiten. Während Paul Köstlinger (58.), Maximilian Panzer (59.), Daniel Engl (63.) und Christian Wittmann (67.) an Torwart Weber scheiterten, köpfte Maximilian Panzer kurz vor Schluss zum 1:2 ein (86.). Zwei Minuten vor dem Ende fiel ein Gästespieler im Laufduell so unglücklich mit dem Rücken auf den Boden, dass der Sanka gerufen werden musste und das Spiel zur Nebensache wurde. Nach 30-minütiger Unterbrechung spielten sich die 22 Spieler in den letzten zwei Minuten den Ball nur noch hin und her, eher der Schiedsrichter abpfiff. (Markus Meixensperger)







Vor 85 Besuchern musste sich die SG Michelsdorf/Cham II gegen den angereisten Tabellenführer FC Furth im Wald geschlagen geben. Tobias Schmidberger versenkte zwei Buden in Folge (10., 25.), dann gab es die Zehn-Minuten-Strafe für Florian Förster (FC Furth im Wald). Ein Elfmeter, ausgeführt von Philipp Franz (70.), brachte das 3:0 für den FC und somit die Maximalausbeute ein. Schiedsrichter: Helgo Boehlkau, Marco Göhlich, Tobias Buchfink







Die SG Lohberg/Lam II gewann das Kellerduell am 25. Spieltag gegen die SG Pemfling/Katzbach vor 80 Schaulustigen. Die erste Halbzeit verlief noch auf Augenhöhe, doch in der 63. Minute netzte Manuel Moser für die Hausherren ein und Michael Hutter besiegelte den Heimdreier in der 86. Minute. Schiedsrichter: Max Piendl, Niklas Linhart, Christian Stockhofe







Die SG Schönthal-Premeischl setzte sich vor 110 Zuschauern zu Hause gegen den SV Obertrübenbach durch. Hannes Röhrl brachte in der 33. Minute die Hausherren in Front, in der 86. Minute sah Lukas Haase die Ampelkarte (SG Schönthal-Premeischl), kurz darauf hieß es auch für Gäste mit 10 Mann weiterzuspielen, Jonas Wistuba sah ebenfalls die gelb-rote Karte. Kurz vor Schluss schob Michael Dirnberger nochmal für die Hausherren ein (89.). Schiedsrichter: Robert Multerer, Franz Hutter, Etienne Berger