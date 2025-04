Sanka-Einsatz in der Landesliga & Kreisliga-Sieg zu acht

Auf dem Sportgelände des SV Schwandorf-Ettmannsdorf musste ein Krankenwagen anrücken. – Foto: Redaktion Schwandorf

Wie immer blicken wir zu Wochenbeginn zurück auf das Wochenende im Oberpfälzer Amateurfußball. Und haben den ein oder anderen Aufreger sowie kuriosen Spielverlauf herausgesucht. Dieses Mal: ereignisreiche Derbys sowie ein Kreisligist, der trotz drei Platzverweisen gegen sich das Siegtor schießt.



Mit einem großen Wermutstropfen war der 3:0-Auswärtssieg beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf versehen aus Sicht des SC Luhe-Wildenau. Denn die Landesliga-Partie wurde überschattet von einer schweren Verletzung. Der Wildenauer Mittelfeldstratege Jonas Held zog sich Richtung Ende der ersten Halbzeit einen Unterarmbruch zu. Sowohl Elle als auch Speiche brachen. Daraufhin war das Spiel eine gute Dreiviertelstunde unterbrochen und sogar der Krankenwagen musste anrücken. Noch am Abend wurde der 20-Jährige operiert.







Tags darauf hatten dann auch die Spieler der Zweitvertretung des SV Schwandorf-Ettmannsdorf was zu erzählen. Allerdings deutlich Erfreulicheres. Ihnen glückte in der Bezirksliga Süd in der siebten Minute der Nachspielzeit der 4:3-Siegtreffer. Es war der Schlusspunkt einer völlig absurden Schlussphase. In dieser stellte zunächst Ettmannsdorf auf 3:1 (88.), ehe der heimische TSV Kareth-Lappersdorf II per Doppelschlag (91. und 94.) auf 3:3 ausglich. Das letzte Wort war damit aber noch nicht gesprochen.







Acht Treffer – auswärts, in der Kreisliga. Dieses Kunststück gelang dem FC Mintraching am Sonntag in der Regensburger Kreisliga 1. Beim Gastspiel in Sulzbach/Donau ließen es die Blau-Weißen so richtig krachen. 8:2 hieß es am Ende. Damit schiebt sich der FC tabellarisch am Gegner vorbei und macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.







Derby-Fieber in Schwarzenfeld: Lokalnachbar TSV Stulln gab seine Visitenkarte beim designierten Meister und immer noch ungeschlagenen Nimbus der Kreisliga West ab. Und einmal mehr zeigte der FC, warum er bald wieder Bezirksliga spielen wird. Mit 5:1 knöpfte er sich die Gäste vor. 230 Zuschauer waren Augenzeuge.







Acht Auswärtstore in der Kreisliga: der FC Mintrachung erwischte einen Sahnetag. – Foto: M.M.









Ein ewig junges Lokalderby sah auch der Tangrintel im westlichen Landkreis Regensburg. Gleichzeitig war es das Top-Spiel Erster gegen Zweiter in der Kreisklasse 3. Zwischen der SG Hohenschambach und dem TV Hemau war allerhand geboten, die 250 Fans kamen voll auf ihre Kosten. Es ging zur Sache. Früh bekam die Heimelf eine Rote Karte, schoss sich aber anschließend trotzdem eine 2:0-Führung heraus. Nach der Pause war Hemau am Zug und drehte die Partie. Und als alles mit einem Hemauer Derbydreier rechnete, köpfte Manuel Zauner für die SGH doch noch das 3:3 (90.+4) . Damit halten die „Schamarer“ ihren Neun-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger und marschieren weiter unbeirrt Richtung Kreisliga.







„Tag der offenen Tür“ hieß es in der A-Klasse 3. Da prallten der TSV Pettenreuth und der ATSV Kallmünz aufeinander. Beide Sturmreihen erwischten einen guten Tag, hinten wurde dagegen luftig verteidigt. Als Konsequenz fielen neun Tore. Zwischenzeitlich machte Pettenreuth aus einem 1:4-Rückstand ein 4:4, doch in der Nachspielzeit kam der Gegner zum Sieg.







Bemerkenswertes schaffte die SG Michelsdorf / ASV Cham II, die in der Kreisliga Ost im Spielkreis Cham/Schwandorf zuhause ist. Durch zwei gelbrote und eine glatt-rote Karte dezimierte sie sich bis auf acht Mann. 1:1 stand es zu dem Zeitpunkt auf dem Sportplatz in Untertraubenbach. In dreifacher Unterzahl gelang den Gästen weit in der Nachspielzeit (90.+8) tatsächlich der Siegtreffer – durch ein Eigentor.







Ähnlich „bunt“ verlief hintenraus das Match Inter Bergsteig Amberg II gegen SV Raigering II in der Kreisklasse Süd Amberg/Weiden. So brachte die letzte Viertelstunde gleich vier persönliche Strafen mit sich – dreimal Gelbrot sowie eine Zehn-Minuten-Strafe. Endstand: 2:2.