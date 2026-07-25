Sanka-Einsatz bei BSC-4:3 – Furth kommt stark zurück Bezirksliga Süd, der Samstag: VfB Bach verpasst an der tschechischen Grenze den Auswärtsdreier von Florian Würthele · Heute, 17:44 Uhr · 0 Leser

Christoph Sailer und der BSC Regensburg gewannen auch ihr zweites Saisonspiel. – Foto: Felix Schmautz

Regensburger Top-Start: Der BSC hat in der Bezirksliga Süd auch das zweite Saisonspiel für sich entscheiden. Der torreiche 4:3-Heimtriumph über den SV Breitenbrunn wurde von einer wohl schwereren Knieverletzung eines Gästespielers überschattet. Sogar der Krankenwagen musste anrücken.



Knapp am ersten Dreier schrammte der VfB Bach vorbei. Die junge und neuformierte Mannschaft spielte beim moralstarken FC Furth im Wald 2:2-unentschieden, verspielte dabei einen Zwei-Tore-Vorsprung. Zur Stunde stehen sich noch Raindorf und Regenstauf gegenüber.



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Anfangs hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand gerieten. Wir führten zur Halbzeit mit 1:0; ein individueller Fehler führte zum 1:1. Hierauf haben wir wiederum gut geantwortet. Beim Stand von 4:1 wurden wir für weitere individuelle Fehler mit zwei Gegentoren hart bestraft. Weil sich ein Gästespieler vermutlich das Kreuzband gerissen hat, wurden neun Minuten nachgespielt. Wir wünschen dem Spieler auf diesem Wege gute Besserung. Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn noch Luft nach oben ist.“







Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die bei undankbaren Temperaturen auf unserem großen Platz auch nach dem 0:2-Rückstand nicht aufgegeben und sich verdient noch mit einem Punkt belohnt hat. Aktuell schenken wir Gegentore noch zu einfach her, die Reaktion war aber großartig. Ein großes Lob auch an das Unparteiischen-Gespann. Leidenschaft und Wille haben uns letztes Jahr zum Klassenerhalt getragen und auch in dieser Saison müssen wir bereit sein, in jedem Spiel, in jeder Aktion um jeden Zentimeter zu kämpfen.“





Aktuell spielen noch:





Heute, 17:15 Uhr FC Raindorf FC Raindorf TB/ASV Regenstauf Regenstauf 0 4 PUSH





