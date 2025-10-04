Sanka-Einsatz, Abnutzungskampf & tierischer Flitzer

Kampf war Trumpf am Freitagabend im Sparda Bank-Stadion. – Foto: Dagmar Nachtigall

„Ein Spiel, das am Ende keinen Sieger verdient hat“, mit diesem Resümee fasste der Chefcoach der SpVgg SV Weiden, Michael Riester, das Heimspiel gegen die DJK Gebenbach zusammen. Das Oberpfälzer Bayernliga-Derby mündete am Freitagabend in einem alles in allem gerechten 0:0. Riesters Trainerkollege Dominik Rühl, der Gebenbach erst seit drei Trainingseinheiten leitet, zeigte sich zufrieden mit dem für ihn gerechten Unentschieden: „Wir haben recht gut in das Spiel reingefunden. Weiden war immer aus dem Spiel heraus gefährlich, aber nachdem die zwei Treffer nicht gegeben wurden, kamen wir in den zweiten 45 Minuten besser ins Spiel. Ein Dankeschön an unseren Keeper Lukas Völlger, der gegen Jahi Sylejmani stark parierte“, sagte er nach seinem Einstand an der DJK-Seitenlinie.

Die Partie verlief vor fast 1.200 Zuschauern von Beginn an sehr hektisch und kampfbetont. Bei beiden Teams blieb die spielerische Linie weitestgehend auf der Strecke. Das endete ohne Fremdeinwirkung für Alexander Kautz recht schmerzhaft. Der Weidener Abwehrmann wurde mit einem dick geschwollenen Knöchel für Lukas Bauer ausgewechselt. Er musste mit dem Rettungswagen ins Weidener Klinikum gebracht werden. Glück im Unglück: Kautz zog sich „nur“ eine Bänderverletzung und keinen Bruch zu. Darüber konnte sein Trainer noch am späten Freitagabend informieren. Eine MRT am Montag wird mehr Klarheit bringen.



Zurück zum Spielgeschehen: Weiden hatte durch Patryk Bytomski (17./abgeblockt) und Christoph Fenninger (18.) aussichtsreiche Möglichkeiten. Das war es dann aber erstmal wieder mit Torchancen. Bis Bytomski den Ball nach einer Fenninger-Hereingabe ins Tornetz zum vermeintlichen 1:0 verlängerte. Dabei nahm der Stürmer aber wohl die Hand zur Hilfe. Jedenfalls wurde das Tor von Schiedsrichter Stefan Dorfner einkassiert. Zwischendrin sorgte ein tierischer Flitzer für Erheiterung auf den vollgefüllten Tribüne. Ein Hase hatte sich auf den Rasen verirrt, zog aber genauso rasch wieder von dannen wie er gekommen war.









„Wir haben einfach von allem zu wenig gebracht. Unsere Körpersprache sowie unsere Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne waren mangelhaft“, kritisierte indes Michael Riester ebenso die zweite Hälfte seines Teams. Auch deswegen hatte schließlich Gebenbach in den zweiten, weiter sehr umkämpften 45 Minuten mehr von der Partie. „Sicherlich war das Spiel für die Zuschauer kein echter Leckerbissen, aber gerade in der zweiten Hälfte haben wir es echt spannend gemacht“, meinte Dominic Rühl.



Ein weiteres Mal ging Unglücksrabe Bytomski leer aus, als sein Treffer in der 59. Minute aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Auf der anderen Seite hob Salah El Berd den Ball über das Tor (65.) und Weidens Keeper Eldin Becic klärte in letzter Sekunde vor Alexander Moratz (75.). Nur zwei Minuten später hätte der Fernschuss von Weidens Lukas Bauer drin sein können, doch der Querbalken klärte (77.). Und dann scheiterte Jahi Sylejmani am stark reagierenden Gebenbach-Keeper Lukas Völlger (82.). In einer spannenden Crunchtime sollte der Lucky Punch auf beiden Seiten ausbleiben.



„Frustrierend für uns waren natürlich die zwei nicht gegebenen Treffer. Wir hätten sehr gerne einen Heimsieg mitgenommen. Sieben Unentschieden sind mehr als genug“, machte hinterher SpVgg-Kapitän Felix Behnke deutlich. Immerhin halten die Ungeschlagen-Serien beider Mannschaften. Weiter geht's jeweils nächsten Freitag mit schwierigen Aufgaben. Gebenbach erwartet Spitzenreiter ASV Neumarkt und Weiden muss beim formstarken SC Eltersdorf antreten.