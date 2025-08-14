Sanitätereinsatz überschattet Grainet-Sieg gegen Hutthurm

Der SV Grainet bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen. Bereits in der 10. Minute hatte Niklas Bösl eine der ersten Großchancen, als er nach einer Flanke von Schmid nur knapp am Torerfolg scheiterte. Hutthurm agierte in dieser Phase zu inkonsequent, was Grainet immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen einlud. Dennoch wollte der Ball in der ersten Halbzeit zunächst nicht ins Tor. In der 41. Minute bot sich Christian Moser die nächste große Gelegenheit für die Gastgeber, doch auch dieser verpasste die Führung. Kurz darauf meldete sich auch die Hutthurmer Mannschaft erstmals gefährlich vor dem Tor: Luis Grubmüller kam nach einer Flanke per Kopf zum Abschluss, Grainet-Keeper Biebl lenkte den Ball jedoch gekonnt zur Ecke. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff kam es dann zu einer unschönen Szene: Hutthurm-Keeper Werner segelte nach einem Freistoß aus dem Tor und kollidierte unglücklich mit einem eigenen Mitspieler sowie Grainets Mittelfeldakteur Sebastian Seidl. Während die Spieler von Hutthurm nach kurzer Unterbrechung wieder auf den Beinen waren, konnte Seidl aufgrund einer schweren Gesichtsverletzung nicht weiterspielen und musste schließlich vom Rettungsdienst abtransportiert werden.

Die zweite Halbzeit setzte dann das Spielgeschehen der ersten fort, wobei der Gastgeber weiterhin das Geschehen dominierte. In der 59. Minute gelang das verdiente 1:0: Christian Moser setzte sich in der Mitte stark gegen Grubmüller durch und umspielte anschließend Gäste-Keeper Werner, bevor er den Ball ins leere Tor einschob. Nur zwei Minuten nach dem Gegentreffer folgte der nächste Dämpfer aus Hutthurmer Sicht, als Mirza Hasanovic wegen hartem Einsteigen für zehn Minuten des Platzes verwiesen wurde. Als die Gäste wieder vollständig waren, folgte die nächste Zeitstrafe, diesmal auf der anderen Seite: Nach einem taktischen Foul erhielt Fürst ebenfalls eine zehnminütige Verwarnung. Trotz der zwischenzeitlichen Unterzahl ließen sich die Gastgeber nicht beirren und erspielten sich weitere Chancen. In der 88. Minute erzielte Grainet dann zwar den vermeintlichen Treffer zum 2:0, welcher wegen Abseitsstellung von Kölbl allerdings nicht anerkannt wurde. Die letzte nennenswerte Aktion des Spiels ereignete sich in der dritten Minute der Nachspielzeit, als Blöchl, der für den Torschützen Moser eingewechselt worden war, mit seinem Abschluss am Pfosten scheiterte.



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „Ein verdienter Sieg. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben es jedoch leider nicht geschafft, den Sack schon früher zuzumachen. So blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Unsere Freude über den Sieg wird jedoch durch die vermutlich schwere Gesichtsverletzung von Sebastian Seidl stark getrübt. Basde ist ein extrem wichtiger Spieler für uns und wir können nur hoffen, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, wie auf dem Platz angenommen.“